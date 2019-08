Đorđević: Rezultat proti Angoli je odraz naše kakovosti in resnega pristopa

Košarkarska reprezentanca Srbije je že na prvi tekmi svetovnega prvenstva v košarki dosegla eno izmed najvišjih zmag v zgodovini prvenstev, ko je s 105:59 premagala Angolo. Prvi strelec tekme je bil Bogdan Bogdanović s 24 točkami, po 14 sta jih za zmagovalce dodala Nikola Jokić in Nikola Milutinov. Za Angolo je 15 točk dosegel Carlos Morais, 10 pa jih je zbral Leonel Paulo. Da je šlo za resnični ekipni uspeh, pove dejstvo, da so Srbi na tekmi vknjižili kar 32 asistenc na tekmi, kar je tudi uradni rekord prvenstev. "To je način igre, ki ga ta reprezentanca zagovarja že nekaj let. To je nekaj, zaradi česa sem kot selektor ponosen. V ekipi ni sebičnosti, igramo s pravim ekipnim duhom. To našo igro dvigne na najvišjo raven," je po tekmi dejal srbski selektor Aleksandar Đorđević, ki je dejal, da bo Srbija, kljub temu da ji na prvenstvu pripisujejo vlogo favorita, proti vsakemu tekmecu odigrala korektno.

"K srečanju smo pristopili popolnoma resno, brez kakršnega koli podcenjevanja. Košarkarji so se držali načrta, zbranost je bila na želeni ravni. Šlo je zgolj za prvo tekmo, zato je bilo pomembno videti, kako se nekateri košarkarji spopadajo s pričakovanji in pritiskom, a so prav vsi izpolnili moja pričakovanja. Rezultat je odraz naše kakovosti in resnega pristopa," je bil z rezultatom in predstavo zadovoljen Đorđević. Glavna neznanka pred ponedeljkovim obračunom s Filipini je pripravljenost Nemanje Bjelice, ki še okreva po poškodbi."Danes je oddelal individualni trening, kmalu se bo priključil tudi ekipi. Ne želimo prehitevati, saj ne želimo tvegati morebitne nove poškodbe, morda pa ga proti Filipinom tudi ne bom potreboval. Vsekakor je njegov povratek na parket zelo blizu," je spodbudne novice vsem privržencem srbske reprezentance, ki jih na Kitajskem ne manjka, veliko so k navijanju pripomogli tudi domačini, sporočil Đorđević.