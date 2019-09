Đorđević svari: Popolnih tekem ne bo več, zdaj štejejo zgolj zmage

Košarkarska reprezentanca Srbije je v Fošanu z 92:77 premagala ekipo Italije. Če so prve tri četrtine naši zahodni sosedje še držali korak s favoriziranimi Srbi, so slednji v zadnjem delu srečanja stopili na plin in zanesljivo prišli do tretje zmage na Kitajskem in polnega izkupička pred začetkom drugega skupinskega dela. Prvo ime srečanja je znova bil Bogdan Bogdanović, ki je dosegel 31 točk, 4 skoke, 5 asistenc in 5 ukradenih žog, svoje pa sta dodala tudi centra Nikola Jokić (15 točk, 6 skokov, 4 asistence) in Miroslav Raduljica (12 točk). Pri Italijanih sta bila najuspešnejša "nbajevca" Marco Belinelli in Danilo Gallinari, ki sta skupaj dosegla 41 točk.