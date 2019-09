Đorđević: Tekme nismo odigrali kot ekipa, izključitev si ne smemo privoščiti

Aleksandar Đorđević je po porazu proti Španiji športno prenesel poraz in priznal, da je Furija zasluženo dobila obračun. "Želel bi čestitati Španiji, saj so bili brez dvoma boljša ekipa. Popolnoma so nas nadigrali, nismo mogli razviti svoje igre ne v napadu ne v obrambi. Po izključitvi Jokića smo se srčno borili, se vrnili v igro, a so nas stale napake v obrambi," je tekmo povzel Đorđević, ki je z reprezentanco Srbije doživel prvi poraz po 21. februarju. "Prvi poraz ni prišel v najboljšem trenutku, a mislim, da lahko ostanemo zbrani. Moramo doumeti, da je košarka ekipni šport, da ni prostora za posameznike, saj naša igra ne temelji na posameznikih," se je obregnil ob izključitev Nikole Jokića.