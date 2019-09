Đorđević: Za SP ni dobro, da reprezentance tekme dobivajo s takšno razliko

Reprezentance Srbije se je z današnjim uspehom, ko so v Fošanu s 126:67 premagali ekipo Filipinov, predčasno uvrstila v drugi skupinski del, kjer se bodo Srbi srečali s Španci in Portorikom ali Tunizijo, iz skupine B pa se bo v drugi del tekmovanja prebila še Italija. Naši zahodni sosedi bodo v sredo tudi prva prava preizkušnja za Srbijo na letošnjem SP. Azzuri so se tako kot Srbi "spočili" na prvih dveh tekmah, saj so Filipine ugnali s 46 točkami razlike, danes pa Angolo z 31. Srbski selektor Aleksandar Đorđević poudarja, da se njegovi košarkarji, kljub dobremu začetku SP, ne smejo preveč sprostiti. "Italija nam bo predstavljala izjemen izziv, saj bodo poznali vsak aspekt naše igre. Zelo spoštujem njihovega trenerja in celotno ekipo. Prvi dve tekmi so odigrali na najvišjem nivoju, moštvu so se pridružila največja imena. Znova bomo morali pokazati najboljše, kar zmoremo. Šlo bo za ključno tekmo za nadaljevanje turnirja," je bil jasen Đorđević, ki je s Srbijo v pripravljalnem obdobju dvakrat premagal Italijo, na pripravljalnem turnirju v Atenah so bili Srbi boljši s 96:64, v Šenjangu pa z 71:65.