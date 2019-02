Edinstveni Jordan: Kaj je težje doseči? Osvojiti šest NBA prstanov

Russell Westbrook je še deseto tekmo zapovrstjo vknjižil trojni dvojček, kar ni uspelo še nobenemu košarkarju onstran Atlantika v zgodovini severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA, prvi zvezdnik Houstona James Harden pa je še 30. tekmo v nizu dosegel vsaj 30 točk ali več.



Dosežka, vredna vsega spoštovanja in vseh mogočih hvalospevov, toda obstaja nekdo, ki je požel še več medijske pozornosti od omenjenega dvojca v minulih dneh. Legendarni košarkar Chicago Bullsov, danes pa predsednik 'Sršenov' iz Charlotta Michael Jordan je na druženju s 'sedmo silo' v Charlottu ob vprašanju novinarja, kako zahtevno je priti do desetega zaporednega trojnega dvojčka oziroma 30. zaporedne tekme z vsaj 30 doseženimi točkami ali več, podal edinstven odgovor: "Kaj je težje doseči, me sprašujete? Z vidika košarkarja? Osvojiti šest prstanov za prvaka lige NBA," je nasmejal vse prisotne neponovljivi Jordan, ki se je v nadaljevanju kljub vsemu priklonil omenjenima dosežkoma Westbrooka in Hardna.