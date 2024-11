Edo Murić: Dokler uživam v reprezentanci, bom vztrajal

"Naša glavna naloga je, da ne podcenjujemo Portugalcev. Vemo, da niso tako znani v svetu košarke, ampak na zadnjih tekmah so igrali zelo dobro. Moramo jih jemati zelo resno, prva tekma je v gosteh, kar je še toliko težje. Vemo, da bo tam zagotovo polna dvorana, prihaja Slovenija, ki v zadnjem času kroji vrh košarke. Moramo biti previdni in maksimalno pripravljeni, da te dve tekmi zmagamo, kar bo zagotovo potrdilo visoko mesto v naši skupini," pravi 32-letni krilni center Slovenije.

Murić velja za enega izmed najizkušenejših v slovenski reprezentanci, selektor Aleksander Sekulić pa mu je zaupal tudi vlogo kapetana. "Glavna naloga vseh nas 'staroselcev' je, da mladim pokažemo, da je igranje za reprezentanco nekaj posebnega. Mislim, da so ti fantje že zreli in da razumejo, da je to ena ogromna čast. Upam, da bo to prepoznalo tudi občinstvo, da bo prišlo in napolnilo dvorano v Kopru."

"To mi veliko pomeni. Ko si otrok in gledaš te tekme, si sploh ne predstavljaš, da boš imel nekoč priložnost igrati v slovenski reprezentanci. Ve se, kakšna imena so šla čez to reprezentanco. Da imam sedaj priložnost, da postanem igralec z največ nastopi, je nekaj kar mi ogromno pomeni in bo ostalo tudi po mojem odhodu. To je nagrada za odrekanje vsako poletje za slovensko reprezentanco, užival bom v tem in sem ponosen na to," je povedal Murić.

Zaenkrat še ne planira zaključiti reprezentančno pot. "Dokler ne bom videl, da je tisti, ki je za mano, boljši od mene. Vemo, da se temu bliža konec, ampak dokler uživam v tej reprezentanci, dokler se borimo za ta najvišja mesta in dokler ni boljšega od mene, bom vztrajal, če bom zdrav seveda. Zame je to čast in dokler me bo selektor videl v tej ekipi, bom poskušal pomagati," je pojasnil.

Po razhodu z Olimpijo v Španiji doživlja drugo pomlad

Pri Cedeviti Olimpiji so pred začetkom nove sezone prekinili sodelovanje z Murićem, ki je nato okrepil vrste španskega prvoligaša iz Lleide.

"Olimpija je bila zame dom. Mislil sem, da bom tu končal kariero, užival sem. Za ta klub me je vezala neka posebna emocija, ker je res čast in privilegij igrati doma. Ko sem izvedel, da ne računajo name, sem imel nekaj slabih dni, ampak to je življenje košarkarja. Nikoli ne veš, kje boš jutri, kaj se bo zgodilo," je razhod z Ljubljančani komentiral slovenski reprezentant.