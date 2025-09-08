'Vesel sem, da sem reprezentančno kariero podaljšal za vsaj še tri dni'

Edo Murić je v zmagi proti Italiji, ki je Sloveniji zagotovila četrtfinale EuroBasketa, vpisal šest točk, pet skokov in dve asistenci, ampak njegov vpliv na tem obračunu in celotnem prvenstvu se ne more meriti zgolj s številkami. Po veliki zmagi je priznal, da se je zmage veselil tudi iz na videz sebičnih razlogov, saj je z njo podaljšal svojo reprezentančno kariero, ki se bo zaključila po zadnji tekmi Slovenije na tem prvenstvu.

"Zelo sem vesel, ker bi se v primeru poraza pogovarjali, kako sem jaz končal svojo reprezentančno kariero. Zaenkrat pa je ne bi rad še končal. Zelo vesel sem, da sem jo podaljšal za vsaj še tri dni," je po tekmi dejal nasmejani Edo Murić.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Proti Italiji je zaigral na 99. tekmi v slovenskem dresu, sredin četrtfinalni obračun z Nemčijo pa bo njegov 100. v reprezentanci. "Zelo vesel in ponosen sem na to, da bom prvi igralec s 100 nastopi. Spomnim se, ko je KZS delil pokale za 25 in 50 nastopov, zdaj pa bomo videli, kaj nam bodo podelili za 100. Zlatega že imam, ne vem pa, kaj sledi po zlatu, diamanti? Želel sem si čim dlje podaljšati reprezentančno kariero. Vem, da bi lahko verjetno igral še nekaj let, ampak vidim, da imam za seboj igralce, ki si zaslužijo biti na tej sceni. Jaz sem svoje že dal. Rok Radović ima za seboj izjemen turnir. Čaka tudi Luka Ščuka, ki je izjemen igralec. Mislim, da sem dal dovolj in čas je, da oni stopijo v moje čevlje in se pokažejo na veliki sceni. Verjamem v njih, drugače se ne bi umikal," se je v prihodnost zazrl 33-letni košarkar Ilirije. Njegovo predstavo je izpostavil tudi selektor Sekulić: "Čeprav se to v statistiki ne vidi, se je zelo boril. Ekipo je držal skupaj in počel vse, kar smo potrebovali."

Edo Murić proti Italiji FOTO: Fiba icon-expand

Zmaga proti Italiji je bila zagotovo najboljša predstava slovenskih košarkarjev na tem prvenstvu. Ne zgolj Luka Dončić, ki je tekmo zaključil z 42 točkami in 10 skoki, celotno slovensko moštvo je igralo odlično. Murić je zadel zgolj dva od sedmih metov iz igre, Klemen Prepelič je zgrešil sedem od 10 metov iz igre, Aleksej Nikolić pa devet od 12. Za zmago niso bile potrebne le točke v napadu, ampak nekaj več. "Spoštujem Italijane. Niso popuščali. Igrali so izjemno in zelo fizično agresivno. To je bila zagotovo najtežja tekma do zdaj na tem turnirju za nas. Zagotovo nam bo vlivala samozavest za naslednjo tekmo. Mogoče imajo posamezno večja imena od nas, jaz pa sem ponosen, da smo pokazali svoje srce, kar nas je krasilo tudi, ko smo igrali najboljšo košarko. Spet se prebuja iskrica. Uživamo in borimo se. Čeprav imamo med igro hude padce, se ne predamo in gremo do konca," je bil odločen eden od najbolj izkušenih igralcev naše reprezentance.