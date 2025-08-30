Kaj je botrovalo nešportni potezi Francoza? 'Bilo je zelo nizkotno dejanje'

V zadnjih sekundah obračuna med Slovenijo in Francijo na evropskem prvenstvu v Katovicah so se košarkarji obeh moštev sporekli po potezi najboljšega strelca francoske reprezentance Sylvaina Francisca. Francoski organizator igre se je sekunde pred koncem tekme rokoval z Luko Dončićem, nato pa nešportno izkoristil priložnost in vpisal še 31. in 32. točki na tekmi. Na koncu so Martin Krampelj, Gregor Hrovat, Nadir Hifi in Francisco prejeli tehnične napake. Za vas smo na enem mestu zbrali izjave številnih vpletenih o dogodkih v izdihljajih tekme.

Edo Murić

"To je bila nešportna poteza Sylvaina Francisca. Pravila so jasna, a sodniška trojica ni bila slaba. Svoje delo so dobro opravili, tako da se nimamo pravice pritoževati čez njo."

Luka Dončić

"Mi smo jim segli v roke. Vem, da je pomembna razlika v točkah, ampak segli smo si v roke, nisem si mislil, da bo vrgel na koš."

Sylvain Francisco

"Opravičil sem se. Želel sem se rokovati in potem prodreti pod koš, to sem rekel tudi Luki. Obžalujem zgolj to, da sem se rokoval, ker bi mu pravzaprav moral reči, naj igra obrambo, saj sem želel povečati našo prednost. Veste, razlika v točkah je na EuroBasketu zelo pomembna, zato sem se spomnil na to. Drugače kaj takega nikoli ne bi naredil. Prevzemam vso odgovornost."

Klemen Prepelič je bil v sezoni 2017/18 Francisov soigralec v francoskem moštvu Metropolitans, takrat je bil njun trener sedanji selektor Francije Frederic Fauthoux.

"Že od začetka mi je bil ta fant všeč. Ima zelo močno osebnost. Prišel je daleč. Je zelo nadarjen in trdo dela. Res sem vesel, da je toliko napredoval in kako je upravljal s svojo kariero. Na koncu tekme pa sem mu tudi rekel, da je bila njegova poteza zelo nespoštljiva. Košarkarski svet te je ravno začel spoštovati. To, da nekomu po odlični tekmi, v kateri si dosegel 30 točk, sežeš v roko in potem dosežeš koš, je zelo nizkotno dejanje. Sprejel je moje besede in dejal, da česa takega nikoli več ne bo storil."

Selektor Francije Frederic Fauthoux

"Pri zadnjem košu menim, da je razlika v točkah zelo pomembna, saj ne vemo, kaj se bo zgodilo jutri in v torek. O tem smo govorili tudi na začetku tekmovanja. Rekli smo, da so pomembne vse točke. Slovensko moštvo zelo spoštujemo, ampak nam je pomembno, da tekmo zaključimo dobro."

