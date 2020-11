Edo Murić: Novi selektor? Poznamo se že vrsto let

Kapetan slovenske moške članske košarkarske izbrane vrste Edo Murić je v pogovoru z novinarji poudaril, da sta pred našimi košarkarji zelo pomembna obračuna z Madžarsko in Ukrajino v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2022. Čeprav selektor Aleksander Sekulić ne bo mogel računati na zlato trojico iz Carigrada, Klemna Prepeliča, Žigo Dimca in Alekseja Nikolića, je cilj povsem jasen: dve zmagi. Obe tekmi si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in Voyo.

Najprej bo v soboto obračun z neugodnimi Madžari, ki so na prvi tekmi premagali slovenske košarkarje in jim močno načeli samozavest pred domačim obračunom z Avstrijo. Tega so varovanci nekdanjega selektorja Radovana Trifunovića dobili precej težje, kot so pričakovali.

Pred novima kvalifikacijskima preizkušnjama ima torej slovenska reprezentanca eno zmago in en poraz. Novi selektor Aleksander Sekulić je reprezentante zbral prejšnjo nedeljo, a prvega pravega treninga v polni postavi še niso opravili. Kot zadnjega so čakali Jordana Morgana, ki uspešno igra v Turčiji, danes pa sta na videokonferenci prve občutke iz tako imenovanega ljubljanskega mehurčka s predstavniki "sedme sile" delila kapetan Edo Murić in organizator igreLuka Rupnik. "Za zdaj vse poteka na vrhunski ravni. Zdaj smo vsi zbrani, kot zadnji se nam je priključil Morgan, za katerim je sicer naporna pot iz Turčije, tako da bomo uvodni trening v polni sestavi opravili danes zvečer (torek, op. p.). Kar se samega pristopa, želje in motiva tiče, ne bo nobenih težav. Z novim selektorjem se poznamo že vrsto let, med nami obstaja dolgoletno vzajemno spoštovanje, tako da o kakršnem koli pomanjkanju ali nespoštovanju avtoritete ni treba izgubljati besed. Vemo, zakaj smo se zbrali v Stožicah, smo profesionalci, ki si želijo doseči novi zmagi," je uvodoma dejal 29-letni košarkar Cedevite Olimpije, ki je počaščen, da bo na naslednjih dveh kvalifikacijskih tekmah proti Madžarski in Ukrajini nosil kapetanski trak.

icon-expand Kapetan slovenske košarkarske izbrane vrste Edo Murić verjame v uspeh na prihajajočih dveh kvalifikacijskih obračunih z Madžarsko in Ukrajino. FOTO: Košarkarska zveza Slovenije