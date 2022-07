Edo Murić ostaja med zmaji

"Pred tremi leti smo v Ljubljani začeli pisati zgodbo Cedevite Olimpije, ki je v tem obdobju napredovala iz sezone v sezono in verjamem, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali v enakem ritmu. Vesel sem, da ostajam v Ljubljani. Že zdaj vse navijače vabim, da se nam pridružijo na vseh naših domačih tekmah, in da še naprej skrbijo za vzdušje v Stožicah in Tivoliju," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Edo Murić.

Za Murićem je zelo dobra sezona, v kateri je v 7DAYS EuroCupu v povprečju dosegal 10,4 točke, 5,2 skoka, 1,4 asistence in 1,0 pridobljene žoge na tekmo, v regionalni ligi pa je beležil 9,4 točke, 4,9 skokov, 1,3 asistence in 0,9 pridobljene žoge na obračun. Letošnjega februarja je bil Murić na finalnem turnirju Pokala Spar na Kodeljevem, na katerem je Cedevita Olimpija osvojila svoj 21. pokalni naslov v samostojni Sloveniji, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.