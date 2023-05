Edo Murić: Sprejemali smo boljše odločitve in bili za to nagrajeni

Košarkarji Cedevite Olimpije so na drugi polfinalni tekmi jadranske košarkarske lige ABA proti favoriziranemu Partizanu pokazali in dokazali, da se lahko, če so v želenem ritmu in upoštevajo vsa navodila trenerja Mira Alilovića, kosajo s komerkoli. Črno-beli iz srbske prestolnice so morali priznati premoč razigranim Ljubljančanom (95:83), kapetan zeleno-oranžnih Edo Murić pa je na druženju s predstavniki sedme sile izpostavil ključna dejavnika, ki sta botrovala, do se bo polfinalna serija zaključila v začetku prihodnjega tedna v Beogradu.

Pravi užitek je bilo spremljati razigrano zasedbo Mira Alilovića, ki je najboljše očitno prihranila prav za zaključek te vsej prej kot uravnotežene sezone. Cedevita Olimpija je bila poletna, dovolj čvrsta v obrambi in raznolika v napadu, da je pred njenim občinstvom v lepo obiskanih Stožicah klecnilo v letošnji sezoni šestouvrščeno moštvo v Evropi. Beograjski Partizan je bil za razliko od prve nedeljske medsebojne tekme v Štark Areni neprepoznaven. Olimpija na drugi strani pa kot še nikoli v tej sezoni zelo agresivna na obeh straneh košarkarskega parketa. Tudi ko se je prvi zvezdnik četrtfinalista elitne Evrolige Kevin Punter razigral na začetku drugega polčasa, so kapetan Edo Murić, Mirko Mulalić in druščina ohranili mirne glave, priigrano prednost 10 točk in več sredi druge četrtine pa so znali kljub manjšim odstopanjem rutinirano zadržati do zaključnega zvoka sirene.

"Že na prvi tekmi se je videlo, da smo maksimalno motivirani. Prišli smo z veliko željo, kar se je tudi videlo po več kot 50 skokih. Ampak žoga enostavno ni želela v koš in nismo sprejemali najboljših odločitev, s tem pa zmago prepustili tekmecu. Na drugo tekmo smo prišli boljši, z enako energijo, a z bolj pametno igro. Moramo ostati pri tej igri, saj smo že dokazali, da z njo lahko igramo s komerkoli. Zmage smo si bolj želeli in na koncu to tudi uresničili. Kvaliteta tukaj pomeni veliko in premagati nasprotnike s tako energijo je res težko. Videli smo, da samo na tak način lahko igramo in zmagamo. Tega se moramo držati do konca, ne glede na nasprotnika. Moramo najti moč, da igramo s tako energijo, s katero nas je težko ustaviti. Obramba je igrala odlično. Bili smo dobro pripravljeni in igrali po navodilih trenerja," je sijoč od zadovoljstva po tekmi dejal kapetan Ljubljančanov Edo Murić.

Dolgoletni slovenski reprezentant je ob tem omenil ključna dejavnika, ki sta po njegovih besedah bržkone odločilno vplivala na epilog srečanja v Stožicah. "Ko igralci s klopi prispevajo tako izdaten delež, kot so ga prispevali tokrat, potem nas je zelo težko premagati. In upam, da bomo deležni njihove pomoči tudi na tretji tekmi v Beogradu. Vsak od nas se mora zavedati svoje vloge v moštvu, kajti le na ta način lahko zmagujemo uglednejša moštva. Druga stvar je bila, kot sem že omenil, odlična obramba skozi večji del tekme. Ko se vse skupaj zloži, kot se je, pridejo tudi zmage," je dodal Murić.

icon-expand Eden od ključnih mož zmage Cedevite Olimpije nad Partizanom je bil zagotovo slovenski reprezentant Zoran Dragić. FOTO: Damjan Žibert

"Analizirali smo svojo prvo tekmo, kjer smo delali veliko napak. Popravili smo pretok žoge v napadu, spremenili določene malenkosti in igra je stekla. Obramba in energija sta bili že na prvi tekmi solidni, kar smo prenesli tudi na drugo tekmo. Izjemni navijači so nas pripeljali do zmage. Prisotnost navijačev nam pomeni ogromno, so res pomemben dejavnik, katerega je z igrišča res težko opisati. Ko smo utrujeni in brez energije, začutimo to množico, ki nas ponese. V Beogradu se igra povsem drug šport. Selimo se na vroče gostovanje, kjer je Partizan popolnoma drugačna ekipa. Treba bo analizirati prvo tekmo in se izogniti napakam, prenesti pa dobre stvari z druge tekme. Borili se bomo do zadnjega. Kaj nam bo to prineslo? Gremo korak po korak in bomo videli," pa je po tekmi povedal vselej srčni in bojeviti Mirko Mulalić.