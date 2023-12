Edo Murić: Ko enkrat to začutiš, boš naredil vse, da boš znova tam

Edo Murić je prepričan, da je naslov evropskega prvaka v košarki, ki ga je skupaj s slovensko košarkarsko reprezentanco osvojil leta 2017 v Carigradu, uspeh, ki se ga bo vselej najraje spominjal. Pripoveduje o navijačih, ki so se takrat množično zgrnili v Turčijo, da bi podprli naše košarkarje, pa o sprejemu, ki so jim ga pripravili v Ljubljani. "Zagotovo je to eden izmed mojih oziroma naših največjih uspehov, ki se ga bom spominjal do konca življenja," pove. "Vsako leto si pogledam ta naš finale proti Srbiji. Vidim, kakšna reprezentanca je bila to. Kako letimo. Res smo bili zelo zelo dobri. In po mojem mnenju smo si zaslužili ta naslov. Pokazali smo vsem, kaj lahko naredi moč ekipe. Zelo sem vesel, da smo bili to ravno mi."