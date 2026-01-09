Naslovnica
Košarka

Edwards do novega mejnika, poraz Dallasa

Charlotte, 09. 01. 2026 08.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Anthony Edwards

V severnoameriški košarkarski ligi odmeva dosežek glavnega trenerja ekipe Indiana Pacers. Rick Carlisle je Indiano s klopi vodil do zmage proti Charlotte Hornets s 114:112. To je bila njegova okrogla 1000. karierna zmaga. Mejnik je dosegel tudi Anthony Edwards. Ta je pri 24 letih presegel 10.000 doseženih točk v ligi NBA.

Kamerunec Pascal Siakam (30 točk, 14 skokov) je z zadnjim akrobatskim polaganjem svojemu trenerju prinesel 1000. zmago po 13 zaporednih porazih. Šestinšestdesetletni Rick Carlisle je postal 11. trener v ligi NBA, ki je v svoji 25-letni karieri dosegel 1000 zmag v rednem delu sezone.

Je drugi aktivni glavni trener z največ zmagami, takoj za Docom Riversom (1178), rekord pa drži Gregg Popovich, ki je San Antonio Spurs vodil od leta 1996 do 2024. Carlisle je doslej treniral le tri ekipe: Detroit Pistons, Dallas Mavericks, kjer je bil trener tudi Luke Dončića, in Indiana Pacers.

Nekdanji igralec je po koncu kariere košarkarja najprej deloval kot pomočnik trenerja od leta 1989 do 2000, preden so ga leta 2001 zaposlili kot glavnega trenerja batov iz Detroita. Carlisle je leta 2002 postal trener leta in je naslednjo sezono Detroit popeljal do finala vzhodne konference.

Po začetnem delu v Indiani (2003-2007) je Carlisle pustil svoj pečat v ligi NBA v Dallasu (2008-2021), kjer je leta 2011 skupaj z Dirkom Nowitzkim osvojil prvenstvo. Carlisle, ki je spomladi v sedmi tekmi finala izgubil proti prvakom Oklahoma City, se trenutno mora zadovoljiti z najslabšim izkupičkom v ligi v tej sezoni (7 zmag, 31 porazov), saj je ekipa po hudi poškodbi organizatorja igre Tyreseja Haliburtona opustila vso upanje za končnico.

V Minneapolisu je Anthony Edwards dosegel 25 točk za zmago Timberwolves proti Cleveland Cavaliers s 131:122. S 24 leti in 156 dnevi starosti je postal tretji najmlajši igralec, ki je presegel mejo 10.000 točk, po LeBronu Jamesu (23 let in 59 dni) in Kevinu Durantu (24 let in 33 dni).

Minnesota se je z Rudyjem Gobertom, ki je dosegel dvojni dvojček (11 točk, 13 skokov), povzpela na četrto mesto na zahodu (25 zmag, 13 porazov). Ekipa Los Angeles Lakers, za katero igra slovenski as Dončić, je peta v razvrstitvi zahoda z izkupičkom 23 zmag in 12 porazov.

Košarkarji Utah Jazz so s 116:114 premagali Dallas. Izkazal se je Lauri Markkanen s 33 točkami. Pri Dallasu je bil najbolj učinkovit Cooper Flagg z 29 točkami, 10 skoki in osmimi asistencami. Tekmo med Chicagom in Miamijem so bili prisiljeni odpovedati in prestaviti zaradi vode na igrišču Bikov v dvorani United Centra. Voda je na igrišče vdrla zaradi močnega deževja v Illinoisu. Nov datum tekme bodo objavili pozneje.

Liga NBA, izidi:
Charlotte Hornets - Indiana Pacers 112:114

Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 131:122

Utah Jazz - Dallas Mavericks 116:114

