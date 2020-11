Minnesota je izbrala Anthonyja Edwardsa

Drugi je izbiral Golden State, ki je v svoje vrste zvabil centra Jamesa Wisemana, medtem ko se je Charlotte, ki je v lasti bržkone najboljšega košarkarja vseh časov Michaela Jordana, kot tretji po vrsti, odločil za razvpitega LaMela Balla.

Deveti po vrsti v 1. krogu je bil s strani Washingtona izbran Deni Avdija(19 let, 206 cm), košarkar z srbskim in izraelskim potnim listom, ki igra za izraelsko reprezentanco. Njegov oče je tudi nekdanji košarkar in jugoslovanski reprezentant, ki je igral tudi za beograjsko Crveno zvezdo Zufer Avdija.

Dallas, kjer blesti Luka Dončić, je v svoje vrste zvabil Josha Greena iz univerze Arizona, ki je bil 16. izbor na letošnjem draftu, iz drugega kroga pa Tyrella Terryja iz univerze Stanford. Pri teksaški zasedbi so že naredili prvo kadrovsko potezo, v zameno za Setha Curryja bo iz Philadelphie k njej prišel Josh Richardson ter 36. izbor te ekipe na letošnjem draftu Tyler Bey.

Miami, kjer igra kapetan zmagovite slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu 2017 Goran Dragić, je na letošnjem naboru v prvem krogu izbrala Precious Achiuwa, dosedanjega člana ekipe Memphis Tigers v ligi AAC. Nova sezona lige NBA se bo začela 22. decembra, moštva pa bodo v rednem delu odigrala po 72 tekem namesto običajnih 82.