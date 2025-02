Edwards: Na tekmi Lakers-Dallas si želim sedež v prvi vrsti

Anthony Edwards, ki igra za ekipo Minnesota Timberwolves, je izrazil željo, da bi na obračunu med Los Angeles Lakersi in Dallas Mavericksi sedel tik ob igrišču in tako pospremil košarkarski obračun, na katerem bo slovenski zvezdnik Luka Dončić zaigral proti svojemu nekdanjemu klubu. Tokrat v vijolično-zlatih dresih in ob velikanu Lebronu Jamesu na njegovi strani. Le kdo si ne bi želel košarkarskega spektakla, ki ga bo spremljal ves svet, ogledati tako od blizu? No, Edwards je govoril o obračunu, ki se bo odvil v Teksasu 9. aprila, toda še pred tem se bosta moštvi udarili v Los Angelesu, in to že 25. februarja.