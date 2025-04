James: Za drugo tekmo moramo biti več kot pripravljeni

Kljub temu, da je novi trener JJ Redick v svoji prvi sezoni z Lakersi dosegel 50 zmag v rednem delu sezone NBA in ekipo popeljal do tretjega mesta v zahodni konferenci, pa je hud poraz v prvem krogu končnice proti Minnesoti napovedal izzive, s katerimi se bo moral soočiti kot novinec na trenerskem mestu. "Igrali smo proti odličnemu nasprotniku, eni boljših košarkarskih ekip. Nisem prepričan, če smo bili fizično dobro pripravljeni. Psihično lahko rečem, da ja, kemija je bila dobra, toda fizična moč in način igre v končnici pa nista bila prava. Če ima to sploh smisel. In ko so oni začeli igrati svojo igro, se mi sploh nismo pravilno odzvali. Zato je tudi nastala tista odločilna prednost v drugi četrtini, oziroma na začetku tretje."