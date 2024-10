Samooklicani naslednik Jordana dobil četrtega otroka v zadnjem letu dni

23-letni član Minnesote Timberwolves se je rojstva prvega otroka razveselil lani septembra, ko je na svet prijokala hčerka Aris. Le mesec kasneje je Anthony Edwards dobil še sina Amirja. Marca 2024 je priljubljeni "Ant-Man" dobil še tretjega otroka, tokrat z dolgoletno partnerko Shannon. Slednja je edina mati Edwardsovih otrok, s katero se je košarkar pojavljal v javnosti.

Ameriški tabloid Page Six sedaj poroča, da se je Edwards pred kratkim zapletel v sodni spor z vplivnico Ayesho Howard, ki naj bi ta mesec rodila njegova četrtega otroka, čigar ime in spol še nista prišla v javnost. Page Six, ki se nanaša na svoje zaupne vire, trdi, da je Edwards Howardovo tožil zaradi očetovstva in preživnine.