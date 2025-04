Edwards naj bi vnaprej poravnal vseh 216 obrokov preživnine

Pravna bitka Anthonyja Edwardsa z mamo svojega četrtega otroka Ayesho Howard že nekaj tednov polno strani ameriških tabloidov. 39-letna ameriška vplivnica je na sodišču razkrila pogovore, v katerih jo je Edwards nagovarjal k splavu in ji jasno dal vedeti, da za otroka ne misli skrbeti.

Anthony Edwards in Ayesha Howard

Kot po novem poročajo različni ameriški mediji, pa sta Edwards in Howardova sedaj dosegla dogovor, po katerem bo zvezdnik Minnesote Timberwolves vnaprej plačal vseh 216 obrokov preživnine, ki sicer znaša 5 tisoč dolarjev oziroma 4,6 tisoč evrov. Edwards bo tako moral plačati dober milijonov evrov, kar glede na njegove zaslužke niti ni veliko.

Z Minnesoto ima namreč sklenjeno petletno maksimalno pogodbo v vrednosti 225 milijonov. Samo v tej sezoni je v žep pospravil slabih 40 milijonov. Za Edwardsom je v privatnem življenju nadvse burno obdobje. Med septembrom 2023 in oktobrom 2024 je namreč pozdravil kar štiri svoje potomce in to z različnimi partnerkami.

Težko pa bi dejali, da to vpliva na njegove predstave na parketih širom lige NBA. V tej sezoni namreč dosega 27,3 točke na tekmo. Z Minnesoto trenutno zaseda sedmo mesto zahodne konference, a ima isto število zmag (44) kot petouvrščeni Golden State Warriors.

Nazadnje je Minnesota v infakrtni tekmi po dveh podaljških ugnala Denver Nuggets. Obračun je zaznamoval Nikola Jokić, ki je dosegel izjemen trojni dvojček (61 točk, 10 skokov in 10 podaj). Edwards je po težko prigrani zmagi dejal, da je bila to verjetno najboljša tekma, v kateri je kadarkoli igral. Jokića pa je pohvalil v svojem slogu: "O moj bog. Izjemno. Nikola je najboljši košarkar, ki sem ga videl od blizu. Polege mene seveda. Izjemen je."