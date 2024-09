Velikani Evrolige v Tivoliju: 'Vsako tekmo si želimo zmagati'

Odštevamo ure do košarkarskega spektakla v Tivoliju, kjer se bodo na pripravljalnem turnirju danes in jutri merili Cedevita Olimpija, Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern München. Prvi polfinale med zmaji in aktualnimi prvaki Evrolige iz Aten bo na Kanalu A in VOYO na sporedu ob 17.40.