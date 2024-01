Embiid: Jokić? Dejal sem mu, da je najboljši

V napetem obračunu je Joel Embiid v zadnji četrtini dosegel 11 točk ter tako pripomogel k preobratu po zaostanku s šestimi točkami. "Zahvala gre soigralcem, ki me postavijo v najboljši možni položaj in mi zaupajo. To je ključ," je dejal Embiid v razprodani dvorani Wells Fargo Center, kjer se je zbralo 19.775 gledalcev. Embiid je po koncu tekme prijateljsko objel zvezdnika Denverja Nikolo Jokića . "Rekel sem mu le, da je najboljši igralec v ligi," je razkril Embiid in dodal: "Dobil je prvenstvo, je MVP finala, Denver pa je najboljša ekipa v ligi. Rekel sem mu še, naj le tako nadaljuje." Ob Embiidu je Tyrese Maxey dodal 25 točk , Tobias Harris pa 24. Jokić je tekmo končal s 25 točkami, 19 skoki in tremi podajami. Philadelphia je z razmerjem zmag in porazov 26-13 tretja v vzhodni konferenci, kjer vodi Boston Celtics z 31-9. Denver je tretji v zahodni konferenci (28-14), kjer vodijo Minnesota Timberwolves (28-11).

Z majhno razliko se je končal tudi obračun Phoenix Suns in Sacramento Kings, prvi so zmagali s 119:117. Phoenix je zaostajal že s 96:113, preden je naredil delni izid 23:4 za slavje, ki ga je s prostima metoma 1,8 sekunde pred koncem kronal Kevin Durant. Ta je skupaj prispeval 27 točk, še dve več pa je v zmagoviti ekipi dosegel Grayson Allen, ki je z devetimi trojkami izenačil rekord kluba. Pri gostih, ki so na sedmem mestu zahodne konference in mesto pred današnjimi tekmeci, je De'Aaron Fox vpisal 33 točk, Domantas Sabonis pa je dosegel svoj 11. trojni dvojček sezone z 21 točkami, 12 skoki in 11 podajami.

Los Angeles Clippers, ki so četrti v zahodni konferenci, so s 128:117 odpravili drugouvrščeno ekipo zahoda Oklahoma City Thunder. Junak obračuna je bil Paul George, ki je 18 od svojih 38 točk dosegel v zadnji četrtini. Kawhi Leonard in James Harden sta dodala po 16 točk, pri gostih pa je Jalen Williams zbral 25 točk, Lu Dort in Shai Gilgeous-Alexander pa sta jih dodala po 19.