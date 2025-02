Embiid potopil nekdanji Dončićev klub

Košarkarji Dallasa so na prvi tekmi po šokantnem odhodu njihovega dovčerajšnjega prvega zvezdnika Luke Dončića k Los Angeles Lakersom na gostovanju pri moštvu Philadelphia 76ers doživeli tesen poraz s 118:116. V dresu Mavsov je s 34 točkami blestel Kyrie Irving, pri domačih pa Joel Embiid s trojnim dvojčkom (29 točk, 11 skokov in 10 podaj).

Nekdanja ekipa Luke Dončića Dallas Mavericks je izgubila s 116:118 na gostovanju pri Philadelphia 76ers, pri katerih se je v moštvo vrnil Joel Embiid. Tudi dobra predstava s 34 točkami Kyrieja Irvinga ni bila dovolj za zmago teksaškega moštva. Embiid, ki je pretekli mesec tekme izpustil zaradi poškodbe kolena in stopala, je dosegel trojni dvojček z 29 točkami, 11 skoki in 10 podajami, vključno s košem za prednost 22 sekund pred koncem tekme. Pri Sixersih je bil sicer prvi strelec Tyrese Maxey s 33 točkami, 13 podajami in štirimi skoki.

Tudi pri Mavericksih še ni zaigral novi član Anthony Davis, ki je bil del šokantne menjave z Dončićem med Lakersi in Mavericksi. Davis ima še vedno težave s poškodbo, vendar se pričakuje, da bo pripravljen na svoj prvenec pozneje ta teden, bodisi proti Bostonu v četrtek bodisi proti Houstonu v soboto. Po tekmi pa je zdaj prvi zvezdnik Dallasa Irving prekinil molk glede omenjene menjave, ki je po njegovih besedah izjemno pretresla vso Dallasovo slačilnico. Irving je dejal, da so on in soigralci "še vedno v procesu žalovanja", obenem pa dodal, da je navdušen nad tem, da bo končno lahko igral skupaj z dolgoletnim prijateljem Davisom.

Derbi najboljših ekip vzhodne konference je pripadel Boston Celticsom, ki so s 112:105 v gosteh premagali Cleveland Cavalierse. Jayson Tatum je k zmagi prispeval 22 točk, Kelti pa so se z zmago malenkost približali vodilnemu Clevelandu. Tatum je bil eden od petih košarkarjev Bostona, ki so dosegli dvomestno število točk, ključno vlogo pa je odigral tudi Derrick White s šestimi trojkami za skupno 20 točk. V Torontu je Karl-Anthony Towns zbral 27 točk in 20 skokov ter pomagal New York Knicksom do zmage s 121:115 nad Raptorsi. Kanadski navijači so pred tekmo glasno izžvižgali ameriško himno zaradi napovedanih ukrepov novega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Medtem so v New Yorku Brooklyn Netsi presenetili Houston Rocketse in slavili z 99:97, zahvaljujoč trojki D'Angela Russella tri sekunde pred koncem. Liga NBA, izidi:

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 118:116

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 105:112

Brooklyn Nets - Houston Rockets 99:97

Toronto Raptors - New York Knicks 115:121

Chicago Bulls - Miami Heat 133:124

LA Clippers - Los Angeles Lakers 97:122

(Luka Dončić: še ni zaigral za LA Lakers).

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 112:89