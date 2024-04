Embiid s 50 točkami junak Philadelphie, Nuggets še tretjič boljši od Lakersov

Zvezdnik ekipe iz Philadelphie Joel Embiid je v četrtek dosegel 50 točk in moštvo 76ers popeljal do pomembne zmage s 125:114 nad New York Knicks v prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige. Sixers so v končnici vzhodne konference lige NBA po dveh porazih le dočakali prvo zmago.

Košarkarji Philadelphie so v kultni dvorani Madison Square Garden izgubili obe uvodni tekmi. Ko se je končnica preselila v Philadelphio, pa so le pokazali, da so iz pravega testa. Joel Embiid je odigral svojo najboljšo tekmo v končnicah prvenstva v karieri. Zadel je 13 od 19 metov, vključno s petimi od sedmih metov za tri točke. Šele po tekmi se je izvedelo, da je Embiid nastopil z motečo poškodbo, paralizo obraza, Bellovo parezo, pri kateri pride do poškodbe obraznega živca. "Mislim, da se je začelo dan ali dva pred tekmo z Miamijem na turnirju play-in. Imel sem hude migrene in sem mislil, da ni nič," je po četrtkovi zmagi dejal Embiid. "Je precej nadležno, vpliva na levo stran obraza, usta in oko. Bilo je težko. Ampak jaz ne odneham, zato se moram še naprej boriti," je opisal težave košarkar in dodal, da je stanje včasih vplivalo na njegov vid, zaradi česar je bil zamegljen.

Ob polčasu so Sixers zaostajali za tri točke, a so v nadaljevanju izničili zaostanek z odlično igro pod obročema. V četrti četrtini so že vodili s 13 točkami. Ključno vlogo je imel Embiid, ki je dodal še osem skokov, štiri asistence in blokiran met. Pri Knicksih je bil najboljši Jalen Brunson z 39 točkami in 13 podajami. Josh Hart je dosegel 20 točk, junak druge tekme Donte DiVincenzo pa le pet in 76ers bodo imeli v nedeljo priložnost izenačiti niz.

V Orlandu je Paolo Banchero dosegel 31 točk in zbral 14 skokov, ko so se Magic vrnili v igro po zaostanku dveh porazov prvega kroga končnice vzhodne konference. Orlando je slavil s kar 121:83. Zmaga z 38 točkami razlike je pomenila tretjo najbolj prepričljivo zmago v končnici v zgodovini franšize s Floride. To je bila prva domačo zmaga v končnicah za Orlando po zmagi v prvem krogu leta 2011 nad Atlanto. "Želel sem samo igrati in biti kar se da agresiven," je dejal Banchero. "Loviti priključek po treh porazih ali po zaostanku 1:2 je precej drugače. Zato sem vedel, da moramo dobiti to tekmo, in to moramo ponoviti v soboto." Jalen Suggs je dodal 24 točk, Franz Wagner pa je končal pri 16 točkah za Magic. Jarrett Allen je vodil Cavs s 15 točkami, Donovan Mitchell jih je dodal 13, vendar je Cleveland pristal pri zgolj 39-odstotnem metu iz igre.

V zadnji tekmi večera so LeBron James in Los Angeles Lakers gostili zvezdniško zasedbo aktualnih prvakov iz Denverja z Nikolo Jokićem na čelu. Jezerniki so lahko upali, da bo selitev na domači parket pomenila spremembo sreče proti aktualnim prvakom, ki so zmagali na prvih dveh tekmah prvega kroga končnice zahodne konference v Denverju. Vendar so bili jezerniki tudi tokrat v podrejenem položaju. Denver je slavil tudi na tretji tekmi, tokrat z izidom 112:105. Prvaka od napredovanja v drugi krog loči le še ena zmaga.

Izidi prvega kroga končnice košarkarske lige NBA: - vzhod: Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 121:83 (Cleveland vodi z 2:1 v zmagah) Philadelphia 76ers - New York Knicks 125:114 (NY Knicks vodi z 2:1 v zmagah) - zahod Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 105:112 (Denver vodi s 3:0 v zmagah)