Embiid z ekipo Philadelphie v Orlando poletel v zaščitni obleki

Joel Embiidse je na letalo v Philadelphii sicer vkrcal dobro razpoložen in z zbranimi navijači tudi poziral za fotografije v zaščitni obleki, ki ji je po poročanju ameriških medijev Kamerunec dodal tudi masko in rokavice. Embiid je še v sredo ostro kritiziral vodstvo lige NBA in dejal, da "sovraži" zamisel o dokončanju sezone, prav tako pa se je lotil po njegovem mnenju pomanjkljivih zdravstveno-varnostnih ukrepov v zabaviščnem parku Walt Disney World, kjer bodo v "mehurčku" športnega centra medijskega velikana ESPN na sporedu vse tekme do konca sezone.

Medtem je na prizorišče na Florido prispela tudi ekipa Indiana Pacers, katere igralci so ob prihodu v hotel nosili majice z napisom "I can't breathe" (Ne morem dihati, op. a.) v podporo protestom, ki so se po Združenih državah Amerike in svetu razširili po smrti temnopoltega Georgea Floydav policijskem pridržanju v Minneapolisu.

Poleg Washington Wizardsov in Brooklyn Netsov so v četrtek trenirali tudi člani ekipe Utah Jazz. Na parketu se je znašel tudi Francoz Rudy Gobert, čigar okužba z novim koronavirusom je sredi marca tudi ustavila dogajanje v ligi NBA. Gobertu, ki je tik pred potrditvijo okužbe z nepremišljenim in nevarnim ravnanjem jezil kritično javnost ter soigralce, se je na igrišču pridružil tudi klubski soigralec Donovan Mitchell, pri katerem so marca prav tako potrdili okužbo. Veliko je bilo v zadnjih mesecih govora o odnosu med omenjenima košarkarjema, ki naj bi ga marčevski dogodki močno načeli.