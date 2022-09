Embiid za Francijo že prihodnje leto? 'Zakaj pa ne'

V Kamerunu rojeni center Philadelphie 76ersov je francosko državljanstvo pridobil sredi julija. V taboru galskih petelinov upajo, da bi lahko nanj računali že na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostili Filipini, Indonezija in Japonska. "Zakaj pa ne? Trenutno še nima Fibine licence za nastopanje za Francijo, a lepo bi bilo, če bi jo čim prej dobil. Seveda skušamo imeti čim več kvalitetnih košarkarjev. Je francoski državljan, tako da obstaja upanje," je zadevo za RMC Sport komentiral nekdanji NBA košarkar in trenutni direktor članske reprezentance Boris Diaw.

Embiidova glavna želja je, da bi za Francijo zaigral na olimpijskih igrah čez dve leti v Parizu. Morda bi dres galskih petelinov oblekel že na letošnjem evropskem prvenstvu, če mu je ne bi zagodla poškodba prsta, zaradi katere je potreboval operacijo. V lanski sezoni je za Philadelphio dosegal 30,6 točke, 11,7 skoka in 4,2 podaje na tekmo. Bil je prvi strelec rednega dela in vse do zadnjega eden glavnih kandidatov za naziv MVP, ki je na koncu romal v roke Nikole Jokića.