Embiidovih 40 potopilo Utah, nov poraz Lakersov

Obračun je vključeval kar štiri košarkarje, ki bodo v noči na ponedeljek zaigrali na tekmi vseh zvezd. Poleg Embiida je to čast pri Philadelphii dobil še Ben Simmons , pri Utahu pa Donovan Mitchell in po mnenju mnogih najboljši obrambni košarkar lige Rudy Gobert . Niti izjemni Francoz pa tokrat ni mogel preprečiti strelske eksplozije Embiida, ki je po tekmi dejal, da je na takšnih obračunih še posebej motiviran. "To so spopadi, na katerih si še posebej želim dominirati, pa tudi dokazati, kako odlično ekipo imamo."

Zelo razpoložen je bil tudi Zach LaVine, ki je ob zmagi Chicaga proti New Orleansu dosegel 36 točk in osem asistenc.

Nov poraz okrnjenih Lakersov

Aktualni prvaki so po odličnem uvodu v sezono zapadli v pravo rezultatsko krizo, v kateri jim prav nič ni pomagalo, da so proti Sacramentu pogrešali oba svoja največja zvezdnika LeBrona JamesainAnthonyja Davisa. Zablestel jeBuddy Hield z 29 točkami, čeprav je bil pred tekmo celo pod vprašajem, saj je imel težave z otečenim gležnjem. To je bila za kralje šele druga zmaga na zadnjih 12 tekmah in lep obliž na rane na minuli poraz proti Charlottu, ko so v zadnjih 69 sekundah zgrešili kar pet prostih metov in tako zapravili prednost osmih točk.

"Dame time"

Izjemno zanimivo srečanje smo spremljali v Portlandu, kjer so gostujoči bojevniki iz Golden Stata skoraj celotno tekmo vodili, v zadnjih minutah pa je na sceno stopil kdo drug kot Damian Lillard. Organizator igre domačih je dve minuti pred koncem s hitro trojko najprej izenačil, 14 sekund do zvoka sirene pa je s še eno poskrbel za zmago svoje ekipe. V zadnjem napadu je Draymond Green sicer zadel polaganje za izenačenje, a je ob tem storil prekršek v napadu. Lillard inCarmelo Anthony sta pri Portlandu dosegla po 22 točk, Stephen Curryna drugi strani pa je tekmo končal s kar 35.