Slovenska 'odprava' optimistična pred razglasitvijo gostiteljev Eurobasketa

Mednarodna košarkarska zveza bo v Münchnu izbrala prireditelje evropskih prvenstev 2021 za moške in ženske. Kar se tiče slovenske košarke je v "igri" za organizacijo ene od predtekmovalnih skupin na moškem EP tudi Slovenija z ljubljansko dvorano Stožice.

Predstavitev kandidatur za organizacijo Eurobasketa 2021.

Fiba Europe bo na zasedanju v Münchnu izbrala gostitelje štirih predtekmovalnih skupin EP, kandidatov pa je kar sedem. Med njimi tudi Slovenija z Ljubljano (dvorana Stožice), ostale države, ki kandidirajo za organizacijo skupin Eurobasketa 2021 pa so: Estonija (Tallinn), Gruzija (Tbilisi), Italija (Milano), Češka (Praga), Madžarska (Budimpešta) in Nemčija (Köln). Slovenija ima že precej izkušenj, saj je že organizirala Eurobasket v Stožicah leta 2013. Slovenski košarkarji, takrat z odličnim Goranom Dragićem, so zasedli peto mesto, naslov pa je osvojila Francija na čelu Tonyjem Parkerjem. Slovenski košarkarji so aktualni evropski prvaki, saj so leta 2017 v Carigradu osvojili naslov, potem ko so v finalu premagali Srbijo.

Slovenski košarkarji so aktualni evropski prvaki. FOTO: Damjan Žibert

Glede na organizacijske izkušnje, infrastrukturo tako kar se tiče dvorane kot hotelskih in turističnih kapacitet, navijaško bazo in tudi finančno podporo države, je Slovenija zelo blizu podelitvi organizacije. Seveda bo odločitev padla na glasovanju odbora Fiba Europe, glasovalo bo 28 članov. Glasovanje je tajno in poteka v krogih, ena za drugo odpadajo države z najmanj prejetimi glasovi, dokler ne pridejo do izbranih štirih. Po neuradnih napovedih naj bi bili mesti skorajda zagotovljeni Nemčiji in Italiji, manj možnsoti pa imajo Gruzija (dvorano naj bi šele gradili), Estonija (imajo premajhno dvorano za EP, le 8000 sedežev) in Češka (nezaključena finančna konstrukcija za EP).

Slovensko delegacijo v Münchnu zastopajo generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Radoslav Nesterović, poslovni direktor Aleš Križnar in vodja projektov na KZS Matevž Homovec, medtem ko je predsednik zveze Matej Erjavec član odbora FIBA Europe in bo tudi s svojim glasom odločal o prirediteljih obeh prvenstev. Vseh glasov je 28. Nesterović je optimist, saj je včeraj na Twitterju zapisal: "Velik dan je jutri. Če bo šlo vse po pravilih in standardih Fibe smo v dobrem položaju." "Poleg Italije in Nemčije imamo najbolj popolno kandidaturo, imamo podporo članov, s katerimi sem bil v kontaktu.Za hiter odziv ob oddaji kandidature bi še enkrat rad zahvalil vsem državnim organom, še posebej ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju Pikalu, vladi Republike Slovenije in pristojnim ministrstvom. Prav tako tudi sodelavcem na košarkarski zvezi, ki so v tem kratkem času pripravili odlično zasnovo projekta. Izkušenj pri organizaciji velikih dogodkov nam ne manjka, kar smo v preteklosti na najvišji ravni večkrat dokazali," je dejal predsednik Erjavec. Po predstavitvi vseh sedmih kandidatov, razpored je pripravljen po abecednem vrstnem redu, tako da se bo Slovenija predstavila kot zadnja, bodo člani odbora FIBA Europe glasovali o organizatorjih, odločitev bodo sporočili okrog 17. ure.

Generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović. FOTO: Damjan Žibert