'EP? Da nam končno uspe v četrtfinale, a moj veliki cilj so OI'

Slovenske košarkarice bodo pred nedeljskim odhodom na EP odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo s Črno goro (sreda). To bo obenem edini preizkus Slovenk v polni zasedbi, tudi z naturalizirano Jessico Shepard, ki se bo reprezentančnim soigralkam priključila v torek.

Moštvu se bo v zadnjem delu priprav priključila tudi naturalizirana Jessica Shepard, ki uspešno brani barve WNBA-franšize Minnesota Lynx. "O Jessici in njenem doprinosu ekipi je brezpredmetno govoriti. Tako v košarkarskem kot v človeškem smislu nam pomeni ogromno. Gre za nedvomno odlično igralko, ki opravi veliko dela na obeh straneh igrišča, obenem pa je tudi kot oseba izjemno pozitivna in vedno pripravljena priskočiti na pomoč," o ameriški sili pod obročema z izbranimi besedami govori Eva Lisec.

Liščeva poudarja, da se forma reprezentance iz dneva v dan stopnjuje ter da so se dekleta že povsem privadila na sistem dela grškega strokovnjaka Georgiosa Dikaioulakosa . "Z vsako novo reprezentančno akcijo se vse bolj poznamo, tako s trenerjem kot me igralke med sabo. Vedno se je lepo vrniti v domovino in jo zastopati na mednarodnem prizorišču. Za zaključek priprav moramo izpiliti še nekaj malenkosti tako v napadu kot v obrambi in nato lahko optimistično odpotujemo na EP v Italijo. Naša skupina z gostiteljico Italijo, Srbijo in Litvo je dovolj 'odprta', da lahko igramo z vsakim," pravi ena od najizkušenejših slovenskih reprezentantk.

Tudi selektor naših košarkaric, ugledni grški strokovnjak Georgios Dikaioulakos , se zaveda imenitne priložnosti, da bi s Slovenkami lahko naposled le prekinil urok, ki bdi nad Liščevo in druščino vse od leta 2017, ko so se pod vodstvom prav tako uspešnega tedanjega selektorja Damirja Grgića redno začele uvrščati na prvenstva najboljših evropskih reprezentanc.

"Punce odlično delajo in so lačne dokazovanja. Za nami so odlične priprave, ki jih nadgrajujemo s prijateljskimi tekmami. V soboto smo se poslovili od Sare Vujačić, ki bi se ji ob tej piložnosti zahvalil za izjemen doprinos v dozdajšnjem delu priprav na evropsko prvenstvo. Takšne odločitve so za selektorja vedno najtežje, kajti najraje bi vzel vsa dekleta s seboj na EP. Zdaj še čakamo na prihod Shepardove in nato bom obelodanil končni seznam za EP," je napovedal 56-letni Grk in pristavil:

"Komaj čakamo, da se nam Jessica priključi. Gre za izjemno pomembno igralko za naš sistem igre. Sicer je do začetka prvenstva ostalo manj kot 10 dni, a tudi tako je bolje, kot da je ne bi bilo z nami. S podobnimi težavami se ukvarjajo tudi v drugih reprezentancah, Jessica pa je dovolj inteligentna košarkarica, da se bo hitro vklopila nazaj v moštvo. Potrebujemo vsaj eno pripravljalno tekmo z njo pod obročema, da obnovimo kombinacije, ki smo jih vadili že v prejšnjih reprezentančnih ciklih."