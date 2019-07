Dekleta, glave gor: Belgijke so letos že pokazale, da so ranljive

"Punce so odlično začele, potem so imele nekaj smole s poškodbo Evo Lisec. Včerajšnja (nedeljska, op. a.) tekma ni odločala o napredovanju in slab odstotek meta je prinesel poraz. Zaenkrat ocenjujem to prvenstvo kot dobro, upam, da bodo v takšnem slogu nadaljevale še naprej," je v pogovoru za 24ur.comdejala nekdanja reprezentantka Mojca Markovič , še vedno druga po številu nastopov v slovenskem dresu.

Dva poraza proti Madžarski in Italiji ter zmaga nad favorizirano Turčijo je zaenkrat izkupiček slovenske izbrane vrste na letošnjem EuroBasketu, ki ga gostita Srbija in Latvija. Varovanke Damirja Grgića so na uvodnih obračunih zapustile odličen vtis, ki so ga nato v obračunu s sosednjo Italijo v nedeljo malce pokvarile (57:75). Neuspeh v boju za drugo mesto je prinesel tudi težjo nasprotnico v repasažu, saj Slovenke zdaj čaka ena od favoritinj turnirja Belgija, v morebitnem četrtfinalu pa Francija.

'Že preboj v nadaljnje tekmovanje je velik uspeh' "Najprej bi čestitala puncam in celotnemu štabu za preboj v nadaljnje tekmovanje,"je za našo spletno stran povedala Zdolškova. "Mislim, da je že zdaj to velik uspeh. Verjamem, da če na prvi tekmi ne bi bilo smole s poškodbo Eve Lisec, bi se bile zmožne v četrtfinale uvrstiti tudi neposredno. Zdaj bo pot morda malce težja, nasprotnice so Belgijke, ki imajo odlično ekipo,"je nadaljevala.

Z načrtnim investiranjem dosegljiva tudi medalja "V tem trenutku je reprezentanca sestavljena na temeljih zelo talentirane generacije. Tukaj so recimo nosilke (Nika) Barič, (Teja) Oblak, Lisec, od zadaj pritiskajo še mlajše igralke (Zala) Friškovec, (Aleksandra) Krošelj, (Maruša) Seničar ... To kaže na neko tako močno jedro, ki bo lahko nosilo dobre rezultate še kar nekaj let. Jaz mislim, da bi lahko z načrtnim investiranjem, kot sta to na primer naredili Belgija in Švedska, posegli tudi po medalji v naslednjih letih,"je prepričana trenerka mladinskega pogona ŽKD Ježica.

"Sledim vsem tekmam. Sicer na začetku sem tem pripravljalnim malce bolj rezultatsko, tekme evropskega prvenstva si tudi ogledam na televiziji. Žal nisem imela priložnosti, da bi šla navijat v Niš, sicer pa spremljam punce in na vsaki tekmi navijam zanje,"pravi Zdolškova, ki je pohvalila napredek slovenske ženske košarke:

"Mislim, da se iz leta v leto dela bolje z mladimi. Že pred leti se je ugotovilo, da ni dovolj, če imaš samo dobro člansko ekipo, da je potrebno imeti zadaj nek podmladek, ki zdaj že zelo hitro pride do članske ekipe in si nabira izkušnje. Najprej v bistvu kot tista deseta, enajsta ali dvanajsta igralka, na ta način se mogoče udeleži že kakšnega večjega tekmovanja, nato pa lahko precej hitro te mlade igralke prevzamejo tudi neke pomembnejše vloge v klubih in reprezentancah."

Odsotnost Eve Lisec je velik minus

Obe naši sogovornici sta poškodbo Eve Lisecizpostavili kot enega ključnih trenutkov letošnjega prvenstva. Lisčeva se je pred koncem tretje četrtine uvodne tekme z Madžarsko poškodovala pri metu prek najvišje madžarske košarkarice Bernadett Hatar, ko pa je morala s petimi osebnimi napakami iz igre še Shante Evans, je slovenska barka, ki je prej tako zanesljivo plula proti zmagi, dokončno potonila.

"Zagotovo je to velik minus za ekipo in jo na parketu zelo pogrešajo, glede na to, da se je od reprezentance poslovila Sandra Piršič, ki je prej nosila to breme, Eva Lisec pa je zdaj edina evroligaška igralka na tem položaju. Upam, da se bo poškodba sanirala in da se bo čim prej priključila ekipi na tekmah,"meni Markovičeva.

"Žal je tako, da je reprezentanca, če ni Eve Lisec, precej nizka in malce hendikepirana pod košem,"pa ocenjuje Zdolškova. "Če bi Eva lahko igrala, bi bil to gotovo velik plus za nas, tudi psihološko je za nasprotnika, če pod košem ni ene take igralke, to neka prednost. Po drugi strani pa lahko pride tudi do majhnega podcenjevanja in potem na ta način pride do kakšnega presenečenja."

Nad Belgijo brez bele zastave

V analizi torkovih nasprotnic sta si Markovičeva in Zdolškova enotni, da gre za spopad z enim od favoritov za končno zmago. Kljub vsemu sta prepričani, da lahko Grgićeva ekipa preseneti tudi favorizirane "mačke", kot Belgiji kličejo svoje košarkarske reprezentantke.

"Belgija se je v zadnjih letih res hitro, skokovito dvignila. Zdaj žanjejo rezultate tega, da so načrtno investirali v žensko košarko in so zagotovo ene izmed favoritinj na letošnjem prvenstvu. A mislim, da naše punce s tem pristopom, ki ga imajo, s to borbo in s to željo ter v končni fazi tudi samozavestjo, lahko presenetijo tudi Belgijke. Naša prednost je tudi ta, da so dekleta taktično zelo dobro vodena,"je prepričana Markovičeva.

Zdolškova dodaja: "Belgija še nekaj let nazaj nekako neka povprečna reprezentanca, ki pa je v zadnjih letih res naredila velik korak naprej. Mislim, da so dobro pokrite na vseh položajih, da igrajo precej kolektivno košarko in so reprezentanca, ki verjetno tudi na tem evropskem prvenstvu cilja na najvišja mesta. Belgija je v zadnjih letih osvajala neka odličja na največjih tekmovanjih, recimo tisto tretje mesto na evropskem in lani četrto na svetovnem prvenstvu. Ampak vseeno mislim, da so tudi Belgijke v predtekmovalni skupini prikazale nekaj ranljivosti in verjamem, da če Slovenke odigrajo tekmo, kakršno so proti Turčiji ... Vseeno je to le ena tekma, v eni tekmi pa je možno vse."