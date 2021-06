Slovenske košarkarice pripravljene na začetek EP

Slovenke se bodo za uvod v areni Rhenus Sport pomerile s Turčijo. Izbranke Damirja Grgića bodo tretjič zapovrstjo igrale na prvenstvu stare celine, v skupini C nastopata še reprezentanci Bosne in Hercegovine in Belgije.

"Mislim, da je naša pripravljenost na zavidljivem nivoju. Proti Turčiji nas zagotovo čaka težka tekma, a verjamem, da imamo priložnost, da pridemo do uspeha. Po Fibini lestvici gre za sedmo najboljšo reprezentanco sveta. Vse izkušnje in svojo kakovost bomo poskušali strniti v to srečanje, naredili pa bomo vse, kar je v naši moči, da evropsko prvenstvo odpremo z zmago," pravi selektor slovenske izbrane vrste Damir Grgić.



Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na svojem tretjem zaporednem nastopu na EP v skupini skupaj z reprezentancami Bosne in Hercegovine, Belgije in Turčije, je odločil žreb v Valencii. Prva tekma Slovenke čaka danes ob 17.45 (prenos na Kanalu A in VOYO), ko bodo tekmice Turkinje, Belgijke sledijo v petek ob 14.45, po dnevu premora pa je v nedeljo na vrsti še reprezentanca BiH (11.45).

"Glede na to, da bo to prva tekma na evropskem prvenstvu, mislim, da lahko pričakujemo nekoliko nervozen začetek. Upam, da se bomo znali čim prej sprostiti. Ekipo Turčije dobro poznamo, verjetno mi ni treba poudarjati, za kako kvalitetno ekipo gre, smo pa same sebi najnevarnejši nasprotnik. Če bomo dobro in agresivno odigrale v napadu, potem verjamem, da bo igra stekla. Mislim, da smo veliko hitrejša reprezentanca od njih, in verjamem v našo zmago," pa pravi Nika Barič, kapetanka ženske članske reprezentance.