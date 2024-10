Epilog kraje parfuma: Boltauzer v tej sezoni brez evroligaških tekem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kraja Mateja Boltauzerja na letališču v Beogradu je v javnost prišla letos aprila. 50-letni sodnik je svoje dejanje, do katerega je prišlo dan po tekmi med Partizanom in Monacom, takoj priznal, s čimer se je izognil hujšim kaznim, so takrat poročali srbski mediji

Portal Eurohoops sedaj dodaja, da je bil Boltauzer s strani Evrolige kaznovan s prepovedjo sojenja v tej sezoni. Eden najboljših sodnikov na stari celini je elitno evropsko klubsko tekmovanje sicer sodil od leta 2004, zraven je bil tudi na številnih turnirjih zaključne četverice.

Spletna stran Evrolige je Boltauzerja že umaknila s seznama svojih sodnikov. Izkušeni delivec pravice se bo lahko vrnil prihodnjo sezono, če bo vodstvo tekmovanja presodilo, da je še vedno primeren za opravljanje svoje funkcije, še poroča Eurohoops.