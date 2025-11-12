Navijači Dallasa po odhodu Harrisona odpirajo šampanjec: 'Spet gre vse od začetka'

Nekdanji športni direktor Dallasa Nico Harrison je bil že dolgo časa najbolj "osovražena oseba" v mestu, njegov odstop so privrženci te teksaške ekipe zahtevali že od februarja letos, ko je bil glavni pobudnik za eno največjih menjav v zgodovini NBA.
Tedaj je Dallas Luko Dončića presenetljivo poslal v Los Angeles Lakers, v nasprotno smer pa sta se odpravila Anthony Davis in Max Christie. Teksaška ekipa si je pridobila tudi pravico kalifornijske do prvega izbora na naboru 2029. Devet mesecev kasneje navijači odpirajo šampanjec, ker je vodstvo kluba "nagnalo" Harrisona.
Kaj je privedlo do odstavitve?
Pod vodstvom Nica Harrisona so košarkarji Dallasa v sezoni 2023–24 prišli do finala zahodne konference ter kazali obetaven razvoj.
"Dve leti kasneje je Dallas skorajda zadnje moštvo lige," so "opazili" navijači po anketi, ki jo je pripravil ESPN. Spomnimo, februarja 2025 je Harrison organiziral veliko menjavo, v kateri je klub prodal prvega zvezdnika Luka Dončića, ki je bil temelj ekipe, in ga zamenjal za Anthonyja Davisa.
"Devet mesecev po prodaji ima Dallas, ki naj bi bil že v tej sezoni med kandidati v boju za naslov prvaka lige NBA, vsaj tako je napovedoval Nico Harrison, le tri zmage na kontu," pišejo ameriški mediji in dodajajo besede lastnika franšize Patricka Dumonta ... "Vi imate visoka pričakovanja za Mavericks in tudi jaz jih imam. Ko rezultati ne ustrezajo pričakovanjem, je moja odgovornost, da ukrepam." In je ukrepal. Nico Harrison je moral zapustiti klub in Dallas je odprl novo poglavje zgodovine kluba.
Medtem so navijači Dallasa proslavili odhod osovraženega Harrisona, ki je, kot zanimivost, na svoj Instagram profil že prilepil svoje trenutno "stanje" – nezaposlen ...
Odstavitev Nica Harrisona pomeni konec obdobja, ki se je začelo z velikimi ambicijami in obetavnimi napovedmi, a se je naglo spremenilo v (največjo) krizo v zgodovini tega teksaškega kluba. "Zaradi kombinacije nepopularnih kadrovskih odločitev in slabega začetka nove sezone je projekt zastal oziroma močno nazaduje. Za Dallas se začenja novo poglavje, v katerem bo ključno, kako hitro in učinkovito bodo ponovno vzpostavili smer uspeha," zaključuje ESPN.
