Navijači Dallasa po odhodu Harrisona odpirajo šampanjec: 'Spet gre vse od začetka'

Lastnik Dallasa Patrick Dumont se je zavoljo poraznega uvoda v sezono in nekaterih "starih grehov" odločil, da odpusti generalnega menedžerja Nica Harrisona, svojo odločitev pa je privržencem pojasnil v odprtem pismu. Takoj po uradnem odhodu najbolj osovraženega meščana Dallasa so navijači te teksaške ekipe preplavili družbena omrežja, prednjačijo pa posnetki, ko se na vseh koncih in krajih odpira šampanjec. "Devetmesečna bitka je končana. Harrison ni več del franšize. Škoda je že storjena in je nepopravljiva, a važno, da tega človeka ni več v mestu," so enotni navijači.

Nekdanji športni direktor Dallasa Nico Harrison je bil že dolgo časa najbolj "osovražena oseba" v mestu, njegov odstop so privrženci te teksaške ekipe zahtevali že od februarja letos, ko je bil glavni pobudnik za eno največjih menjav v zgodovini NBA.

Tedaj je Dallas Luko Dončića presenetljivo poslal v Los Angeles Lakers, v nasprotno smer pa sta se odpravila Anthony Davis in Max Christie. Teksaška ekipa si je pridobila tudi pravico kalifornijske do prvega izbora na naboru 2029. Devet mesecev kasneje navijači odpirajo šampanjec, ker je vodstvo kluba "nagnalo" Harrisona.

Kaj je privedlo do odstavitve?

Pod vodstvom Nica Harrisona so košarkarji Dallasa v sezoni 2023–24 prišli do finala zahodne konference ter kazali obetaven razvoj.

Vodstvo Dallasa je na mesto generalnega menedžerja začasno imenovalo Michaela Finleyja in Matta Riccardija.

"Dve leti kasneje je Dallas skorajda zadnje moštvo lige," so "opazili" navijači po anketi, ki jo je pripravil ESPN. Spomnimo, februarja 2025 je Harrison organiziral veliko menjavo, v kateri je klub prodal prvega zvezdnika Luka Dončića, ki je bil temelj ekipe, in ga zamenjal za Anthonyja Davisa.

"Devet mesecev po prodaji ima Dallas, ki naj bi bil že v tej sezoni med kandidati v boju za naslov prvaka lige NBA, vsaj tako je napovedoval Nico Harrison, le tri zmage na kontu," pišejo ameriški mediji in dodajajo besede lastnika franšize Patricka Dumonta ... "Vi imate visoka pričakovanja za Mavericks in tudi jaz jih imam. Ko rezultati ne ustrezajo pričakovanjem, je moja odgovornost, da ukrepam." In je ukrepal. Nico Harrison je moral zapustiti klub in Dallas je odprl novo poglavje zgodovine kluba.

Medtem so navijači Dallasa proslavili odhod osovraženega Harrisona, ki je, kot zanimivost, na svoj Instagram profil že prilepil svoje trenutno "stanje" – nezaposlen ...

