Epilog petelinjenja: Marshall bo počival štiri, Nurkić tri, P. J. Washington pa eno tekmo

Po poročanju spletne strani lige se je incident na tekmi 27. decembra zgodil v tretji četrtini, potem ko je Jusuf Nurkić storil prekršek v napadu, Naji Marshall pa tega ni znal dobro prenesti. Prišlo je do prerivanja, Nurkić je Marshalla udaril v glavo, ta pa mu je udarec vrnil.

Jusuf Nurkić in Naji Marshall v elementu.

Funkcionarji in drugi akterji so poskušali umiriti strasti, kar pa ne velja za P. J. Washingtona, ki je Nurkića potisnil na tla. "Pretepači" so si, kot zaključuje STA, prislužili izključitev, prepir pa nadaljevali tudi pred slačilnico.