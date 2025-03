Epilog petelinjenja v Minneapolisu: izključenih pet igralcev in dva trenerja

Košarkarji ekipe Detroit Pistons so v ligi NBA izgubili v gosteh pri Minnesota Timberwolvesih s 104:123, tekmo pa so zaznamovali siloviti prepiri na parketu, zaradi katerih je bilo izključenih pet igralcev in dva trenerja, vključno z glavnim trenerjem Detroita J. B. Bickerstaffom. Pistonsi so doživeli prvi poraz po treh zaporednih zmagah. Pri 39:29 za goste so se v drugi četrtini udarili igralci obeh ekip. V nekaj sekundah je nastala velika gruča s prerivanjem tik pred navijači v prvi vrsti ...

V tesni zahodni konferenci je zmaga za Volkove pomembna na poti do želene uvrstitve v končnico, a ni bila dovolj. Bila je premalo za šesto mesto, saj so Golden State Warriorsi v Teksasu premagali San Antonio Spurse s 148:106 in zadržali položaj. Toda ker so Clippers klonili proti Cleveland Cavaliersih s 122:127, so jih Volkovi na lestvici prehiteli. Donovan Mitchell je popeljal Cavalierse do 60. zmage v sezoni s 24 točkami, 12 skoki in sedmimi podajami. Njihov trener Kenny Atkinson je predstavo svojih varovancev opisal kot najboljšo v sezoni. Cleveland je prvič po sezoni 2009/10 dosegel 60 zmag in komaj tretjič v klubski zgodovini.

Zdaj ima Cleveland 4,5 tekme prednosti pred prvaki Boston Celticsi v dirki za prvo mesto na vzhodu. Do konca rednega dela sezone je le še sedem tekem. "Res nisem pričakoval 60 zmag," je dejal Atkinson: "Moj osebni cilj je bil le, da se izboljšamo glede na lansko sezono. Le to sem imel pred očmi. Ta ekipa je izjemna in gotovo še ni rekla zadnje besede. Najprej pa moramo slaviti teh 60 zmag. Zelo sem vesel za igralce." Jarrett Allen je k zmagi dodal 25 točk, Evan Mobley 22, Darius Garland pa 19.

Clippersi so po porazu ostali na osmem mestu zahoda, kjer se z Golden Statom in Minnesoto borijo za neposredno uvrstitev v končnico. Prvih šest ekip gre neposredno v končnico, ekipe na položajih od 7 do 10 pa bodo med seboj odigrale mini turnir za dve dodatni mesti v play offu. Upanje Phoenix Sunsov na končnico zahoda je doživelo udarec po porazu s 109:148 proti Houston Rocketsom, na tekmi pa se je v tretji četrtini poškodoval še zvezdnik Kevin Durant.

Durant je stopil na stopalo Houstonovega Jabarija Smitha ml. in si zvil levi gleženj ter se zgrudil od bolečin. Pomagali so mu z igrišča in do konca tekme se ni več vrnil v igro. Jalen Green je za Rakete, druge na vzhodu, dosegel 33 skokov. Na vzhodu so Atlanta Hawksi premagali Milwaukee Buckse s 145:124, prvi strelec tekme je bil Zaccharie Risacher s 36 točkami. Tretja ekipa vzhoda, New York Knicks, je v dvorani Madison Square Garden premagala Portland Trail Blazerse s 110:93. Los Angeles Lakers Luke Dončića naslednji obračun čaka v noči na torek, ko v Kalifornijo prihaja Houston.



Izidi:

Cleveland Cavaliers - LA Clippers 127:122 New York Knicks - Portland Trail Blazers 110:93 Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 124:145 Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 123:104 New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 98:94 San Antonio Spurs - Golden State Warriors 106:148 Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 109:127 Phoenix Suns - Houston Rockets 109:148