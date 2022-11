'Epska' bitka Giannisa in Harrella za žogo, ponos in padlo lestev

Navijači Philadelphia 76ers veljajo za ene najbolj strastnih v ligi NBA in očitno velja enako tudi za njegove igralce. Po tem, ko je Philadelphia v noči s petka na soboto premagala Milwaukee Bucks (110:102), je Giannis Antetokounmpo v skoraj prazni gostujoči dvorani želel še metati na koš, to mu je najprej poskušal preprečiti igralec nasprotne ekipe Montrezl Harrell, nato pa tudi uslužbenci Wells Fargo Arene.

Giannis Antetokounmpo velja za enega najbolj nadarjenih igralcev v ligi NBA, ampak tudi za velikega garača. V porazu njegovega moštva Milwaukee Bucks proti domači Philadeplhia 76ers je "grški čudak", kot so ga poimenovali ameriški mediji na poti do 25 točk in 14 skokov zgrešil kar 11 od 15 prostih metov. Ta podatek ga je očitno razjezil do te mere, da se je odločil ostati na igrišču tudi, ko so njegovi soigralci že zdavnaj odšli v slačilnico. Nameraval je metati proste mete in sedem zapovrstjo jih je tudi zadel.

Nato je na sceno stopil Montrezl Harrell, ki je na tekmi za domače moštvo igral slabih pet minut, njegov odstotek prostih metov pa je ob metu 1/4 bil celo slabši od Giannisovega. To ga ni zmedlo in samozavestni Harrell je stopil do žoge, ki jo je Antetokounmpo ravno vrgel proti košu ter jo vzel v svoje roke. Giannis ga je prosil, da mu jo vrne, a Harrell mu je odgovoril, da to "ni Milwaukee" in v Philadelphiji po tekmi ne sme metati na koš. Nato pa je stopil na drugo stran igrišča in začel metati na tamkajšnji koš. "Spoštujem vsakega igralca. Vem, da nekateri igralci ne igrajo veliko in želijo po tekmi opraviti še nekaj dela in izboljšati svoje veščine. Rekel sem mu, da lahko meče z menoj. Rekli so mi, da ne smem metati, ker je to njihovo igrišče," je po 'incidentu' dejal prvi zvezdnik Bucksov.

Tu se saga še ni končala, Antetokounmpo je odšel v slačilnico in vzel novi dve žogi v nameri, da svojo rutino zaključi, kot je prvotno nameraval. Takrat mu je na pot stopil uslužbenec arene z visoko lestvijo, ki jo je z neverjetno natančnostjo postavil naravnost pred koš na katerega je hotel košarkar metati. Grk ga je vljudno prosil naj jo umakne, a njegovi želji ni bilo ugodeno in stvari je tako kot Harrell pred njim tudi on vzel v svoje roke.

"Sem želel lestev poriniti vse do tal? Vsekakor ne. Želel sem jo zgolj, malo poriniti in zataknila se je za nekaj in padla. Ne vem, če bi se moral opravičiti, ker mislim, da nisem naredil ničesar narobe, lestev je pač padla. Mislim, da je moja pravica po grozni noči za črto prostih metov, da izboljšam svoj met," je na novinarski konferenci dejal Antetokounmpo. Nato so do zvezdnika poskušali priti ostali privrženci 76ersov, ki niso bili zadovoljni z njegovim odnosom do zaposlenega, celo Harrell se je poskušal osebno soočiti z Grkom, vendar so ga ustavili njegovi soigralci, soočil se je tudi z Giannisovim bratom Thanasisom Antetokounmpom. Konec je vendarle bil miren, čeprav bo zanimivo videti kako natančen bo Giannis s črte prostih metov na naslednji tekmi.