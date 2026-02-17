Epska reakcija Dončića na Jokićevo provokacijo: Ali vi sploh veste, zakaj Luka spremlja vse športe?

Med enim od trenutkov v garderobi je debata nanesla na košarkarske klube iz Evrolige, pri čemer so nekateri začeli hvaliti Barcelono. "Briga me Barcelona, jaz sem navijač Reala Madrida!" je z nasmehom pripomnil Luka Dončić.
Kmalu zatem se je skorajda iz ozadja in od nikoder pojavil Nikola Jokić. Deloval je, kot da nosi kup papirjev in ga vse skupaj niti najmanj ne zanima. A ravno takrat se je odločil vreči "bombo" komentarja, ki je vse spravil v smeh. "Ali vi sploh veste, zakaj Luka gleda čisto vse tekme? Zato, ker se stavi na vse," je navrgel Jokić in se mirno odpravil naprej, kot da je povedal najbolj običajno stvar na svetu.
Kamere so ujele Dončićev zmeden in osupli izraz, s katerim je zelo jasno nakazal, da izjava nima nobene zveze z resnico.
V garderobi je izbruhnil glasen smeh, prizor pa je postal eden najbolj zabavnih trenutkov celotnega vikenda. Pa čeprav ni šlo za čisto in povsem košarkarski dogodek na parketu.
Nikola Jokić je srbski košarkarski zvezdnik, ki igra v ligi NBA za Denver Nuggets. Kljub temu, da ni bil visoko izbran na naboru lige NBA, je s svojo edinstveno igro, ki temelji na izjemni podaji, viziji igre in sposobnosti doseganja točk iz različnih položajev, postal eden najboljših centrov v ligi. Je večkratni udeleženec tekem All-Star in dobitnik nagrade za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA, kar potrjuje njegov izjemen vpliv na igro.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.