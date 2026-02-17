Epska reakcija Dončića na Jokićevo provokacijo: Ali vi sploh veste, zakaj Luka spremlja vse športe?

Med enim od trenutkov v garderobi je debata nanesla na košarkarske klube iz Evrolige, pri čemer so nekateri začeli hvaliti Barcelono. " Briga me Barcelona, jaz sem navijač Reala Madrida! " je z nasmehom pripomnil Luka Dončić .

Kmalu zatem se je skorajda iz ozadja in od nikoder pojavil Nikola Jokić. Deloval je, kot da nosi kup papirjev in ga vse skupaj niti najmanj ne zanima. A ravno takrat se je odločil vreči "bombo" komentarja, ki je vse spravil v smeh. "Ali vi sploh veste, zakaj Luka gleda čisto vse tekme? Zato, ker se stavi na vse," je navrgel Jokić in se mirno odpravil naprej, kot da je povedal najbolj običajno stvar na svetu.