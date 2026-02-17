Naslovnica
Košarka

Epska reakcija Dončića na Jokićevo provokacijo: Ali vi sploh veste, zakaj Luka spremlja vse športe?

Los Angeles, 17. 02. 2026 11.01

Avtor:
M.J.
Nikola Jokić in Luka Dončić

Slovenec Luka Dončić in Srb Nikola Jokić sta se očitno izvrstno zabavala med košarkarskim All-Star vikendom v Los Angelesu, njuni duhoviti vložki pa še vedno krožijo po družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med enim od trenutkov v garderobi je debata nanesla na košarkarske klube iz Evrolige, pri čemer so nekateri začeli hvaliti Barcelono. "Briga me Barcelona, jaz sem navijač Reala Madrida!" je z nasmehom pripomnil Luka Dončić.

Kmalu zatem se je skorajda iz ozadja in od nikoder pojavil Nikola Jokić. Deloval je, kot da nosi kup papirjev in ga vse skupaj niti najmanj ne zanima. A ravno takrat se je odločil vreči "bombo" komentarja, ki je vse spravil v smeh. "Ali vi sploh veste, zakaj Luka gleda čisto vse tekme? Zato, ker se stavi na vse," je navrgel Jokić in se mirno odpravil naprej, kot da je povedal najbolj običajno stvar na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kamere so ujele Dončićev zmeden in osupli izraz, s katerim je zelo jasno nakazal, da izjava nima nobene zveze z resnico.

V garderobi je izbruhnil glasen smeh, prizor pa je postal eden najbolj zabavnih trenutkov celotnega vikenda. Pa čeprav ni šlo za čisto in povsem košarkarski dogodek na parketu.

Razlagalnik

Nikola Jokić je srbski košarkarski zvezdnik, ki igra v ligi NBA za Denver Nuggets. Kljub temu, da ni bil visoko izbran na naboru lige NBA, je s svojo edinstveno igro, ki temelji na izjemni podaji, viziji igre in sposobnosti doseganja točk iz različnih položajev, postal eden najboljših centrov v ligi. Je večkratni udeleženec tekem All-Star in dobitnik nagrade za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA, kar potrjuje njegov izjemen vpliv na igro.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka all star dončić jokić

bibaleze
