Epski debakel Minnesote v zaključku, Golden State le še korak od drugega kroga

Minnesota Timberwolvesi so na prvi tekmi v gosteh presenetili favorizirane Memphies Grizzliese, po izenačenju na drugi tekmi pa so imeli sedaj priložnost, da na domačem parketu zopet pridejo do vodstva v zmagah.

Po atomskem začetku domačih, ki so sredi druge četrtine povedli za 26 točk, se je zdelo, da je zmagovalec tretje tekme odločen. A navdahnjenim Grizlijem se je že pred koncem polčasa uspelo vrniti. V tretji četrtini so domači Volkovi zopet zagospodarili in povedli za 25 točk. V zadnjih 12 minutah pa je sledil nov preobrat gostov, ki so četrtino dobili z neverjetnim izidom 37:12, kar je bilo dovolj za drugo zmago v seriji, s čimer so znova prišli do prednosti domačega terena. Grizzliesi so tekmo zaključili z delnim rezultatom 50:16.

Junak zmage je bil s 26 točkami in sedmimi zadetimi trojkami Desmond Bane. "Slabo smo začeli, nato pa smo se zbrali v obrambi. Tudi v napadu nam je šlo vse bolje. Začeli smo zadevati, preprosto 'kliknilo' je. Ostalo je zgodovina," se je smejalo 23-letniku po eni največjih predstav svoje kariere. 20 točk, od tega 16 v drugem polčasu, je dodal Brandon Clarke. Prvi zvezdnik Grizlijev Ja Morant pa je strelski deficit lepo nadomestil z ostalo statistiko. 16 točkam je dodal po deset skokov in asistenc. To je bil prvi trojni dvojček katerega koli košarkarja Memphisa na tekmah končnice.