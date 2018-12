Epski preobrat Reala v Istanbulu na krilih centra Aytona

Slovenski reprezentantAnthony Randolphje ob zmagi Reala vpisal 6 točk in 2 skoka. Drugega Slovenca v dresu Reala Klemna Prepeliča ni bilo v ekipi za tekmo s Turki. Poleg Ayona je bil v dresu galaktikov razpoložen še Sergio Llullz 12 točkami in tremi podajami. Trey Thompkins je bil poleg Llulla in Ayona edini, ki je vpisal dvomestno število točk, natančneje 10.

Turški košarkarji so ob koncu tretje četrtine vodili s 14 točkami razlike (74:60), še štiri minute do konca so imeli sedem točk prednosti (79:72), nato pa se je njihova prednost kljub prednosti domačega terena začela topiti. Dokončno se je stopila 17 sekund do konca, ko je Llull s črte prostih metov povedel Real v vodstvo s 83:82.

Izid:

Anadolu Efes - Real Madrid 82:84 (23:23, 29:22, 22:15, 8:24)