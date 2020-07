Eric Bledsoe 'pozitiven'

"Ne kažem simptomov in se počutim dobro. Veselim se, da se bom pridružil soigralcem v Orlandu, ko bom izpolnjeval vse protokole lige NBA," je za ameriško športno mrežo ESPN dejal Eric Bledsoe. V četrtek je košarkar na Instagramu pozval ljudi k nošenju maske in temu, da ostanejo varni. Bledsoe, član prve peterke Milwaukeeja, je pred prekinitvijo sezone v povprečju na tekmo dosegal 15,4 točke, 4,6 skoka in 5,4 podaje. Ekipa Milwaukeeja, ki zaseda prvo mesto lestvice NBA, je v Orlando prispela 9. julija. Prihodnji teden, 23. julija, bo igrala pripravljalno tekmo proti San Antonio Spurs, 31. julija pa jo čaka prva tekma v NBA po premoru proti Boston Celtics.

Ko bo Bledsoe prispel v Orlando, bo po protokolu vsaj dva dni preživel v karanteni.