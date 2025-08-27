Košarkarje je obiskal 'lokalni' Slovenec, ki je lani živel nogometno pravljico

Pred malo več kot letom dni je slovenska nogometna reprezentanca na evropsko prvenstvo odletela na valu optimizma in upanja. Nogometaši so novo pravljico spisali že z uvrstitvijo na to tekmovanje, nato pa so z izjemno borbeno igro in uvrstitvijo v izločilne boje poskrbeli za evforijo v deželi pod Alpami. Zdaj so njihovi košarkarski kolegi krenili na podobno pot, a z občutno slabšo popotnico. Za slovensko javnost je bila njihova uvrstitev na EuroBasket samoumevna, uvrstitev v izločilne boje pa nuja. Zdi se, da slovenska javnost ne bi bila zadovoljna niti z uvrstitvijo košarkarjev v četrtfinale. Prihod enega od tvorcev lanske pravljice v Nemčiji Erika Janže na prvi trening slovenske košarkarske reprezentance v Katovicah je bil dober opomnik za vse zbrane, da so slovenski športniki zmožni marsičesa, še posebej, ko jih podprejo strastni navijači iz domovine.

Erik Janža je s svojo borbenostjo in nepopustljivostjo na levem boku slovenske obrambe na lanskem Euru navdušil vse ljubitelje nogometa v Sloveniji. A tudi on ima svoje junake in tudi on je zgolj Slovenec, ki ima rad šport. Na torkovem treningu slovenske košarkarske reprezentance v Spodek Areni se je z velikim nasmehom na obrazu slikal s košarkarskimi kolegi, čas zanj pa si je vzel tudi eden največjih zveznikov v svetu športa, Luka Dončić. Janža je košarkarja LA Lakersov celo zaprosil za avtogram. "Zelo vesel sem, da sem tu. Rad gledam košarko in rad gledam Luko. Nikoli si še nisem ogledal njegove tekme. Če se je ponudila priložnost, da je tako blizu mene, sem seveda moral izkoristiti priložnost," je po treningu dejal nogometaš, ki že šesto sezono brani barve Gornika iz 20 kilometrov oddaljenega Zabrza. Potrdil je, da si bo ogledal tudi četrtkovo tekmo s Poljsko. "Rad bi se zahvalil Košarkarski zvezi Slovenije, ki mi je omogočila, da sem prišel na trening pozdravit fante in podarit dres, malce predebatirat zadeve in zaželet srečo," je bil za priložnost, da spozna košarkarske kolege, hvaležen vedno skromni slovenski reprezentant.

Avtogramov Luke Dončića ne bo čuval zgolj zase. "En avtogram je zame, en pa za ekonoma v našem klubu. Tukaj vsi poznajo Luko, čeprav niso takšni navdušenci nad košarko. Soigralec iz Norveške kar ni mogel verjeti, da bom lahko prišel na ta trening. To res vse pove, kdo in kaj je Luka," je veličino NBA zvezdnika opisal Janža. Navijaška kultura na Poljskem mu je zelo znana, zato ve, kaj lahko Dončić in prijatelji pričakujejo na prvem obračunu letošnjega EuroBasketa. "Ne piše se prav dosti o košarki, tudi v slačilnici fantje ne govorijo veliko o košarki, na Poljskem sta glavna športa nogomet in odbojka. A vem, kakšni so Poljaki, in vem, da bo na prvi tekmi gorelo, ker so navijači tu fenomenalni. Ne bo lahko, a mislim, da če bodo fantje pravi, bomo to tekmo gladko dobili," je prepričan nekdanji nogometaš Domžal in Maribora.