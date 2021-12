Erjavec iz Dallasa: Dončića želimo imeti zraven že junija

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec se mudi v ZDA, kjer se bo v Dallasu srečal z Luko Dončićem, v New Yorku pa z Vlatkom Čančarjem. Pogovori bodo usmerjeni v naslednjo veliko akcijo moške izbrane vrste, ki bo septembra prihodnje leto na evropskem prvenstvu v Nemčiji branila zlato medaljo iz Istanbula 2017.

Prek Zooma se je Matej Erjavec pogovarjal s predstavniki slovenskih medijev in med drugim izpostavil: "V Nemčiji bo padel rekord po številu slovenskih navijačev, vprašanje je le, ali že v predtekmovanju v Kölnu ali nato v zaključni fazi v Berlinu. Nemška košarkarska zveza se je namreč izjemno temeljito lotila vprašanja obiskovalcev in ker smo Slovenci vedno med najbolj množičnimi in glasnimi navijači na prvenstvih, se je s predlogi takoj obrnila tudi na nas," pravi Erjavec. "Za tekme v Kölnu je prodanih že blizu 80.000 vstopnic. Vseskozi smo v stiku z nemškimi organizatorji, saj se bodo oni angažirali, kako na primer pripeljati slovenske navijače iz relativno bližnjega Bruslja do Kölna. Ob tem razmišljajo tudi, kako v Köln in Berlin privabiti čim več Slovencev, ki delajo v Nemčiji. Vključili sta se tudi veleposlaništvi, debata poteka o vezeh med Dirkom Nowitzkim in Luko Dončićem ... Skratka, veselimo se evropskega prvenstva, na katerem bomo lahko končno branili zlato medaljo iz Istanbula," je povedal predsednik KZS.

icon-expand Luka Dončić in Dirk Nowitzki FOTO: AP

Po olimpijskih igraš se je Dončić vrnil dobro pripravljen Eurobasket 2022 bodo od 1. do 18. septembra gostile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. Slovenija bo tekme v skupini B, v kateri so Nemčija, Litva, Francija, Madžarska ter Bosna in Hercegovina, igrala v dvorani Lanxess, ki sprejme 19.000 gledalcev, zaključni boji v Berlinu pa bodo potekali v Mercedes-Benz Areni s kapaciteto 14.500 sedežev. Erjavec je v ZDA odpotoval skupaj z direktorjem reprezentanc Matejem Likarjem in koordinatorjem reprezentanc Markom Milićem. V Dallasu se bo sestal z Dončićem in njegovimi petimi, šestimi svetovalci, s klubskim vodstvom ter nato pred tekmo z Brooklyn Nets še s Čančarjem in Denver Nuggets.

icon-expand Matej Erjavec FOTO: 24ur.com