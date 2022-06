Erjavec: Nikomur ne bo žal!

Slovenska košarkarska reprezentanca je leta 2017 spisala eno najbolj neverjetnih športnih zgodb na sončni strani Alp. Na krilih Gorana Dragića in Luke Dončića so uspeli utišati košarkarsko Evropo, se zavihteti na evropski prestol. Dosežek, ki si ga je takrat, po pripravljalnih tekmah, upal napovedati le največji optimist. Takšnih je bilo iz dneva v dan več, ko je Slovenija na Finskem prebila led, se sprostila in začela navduševati, se ni več zaustavila.