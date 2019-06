Nekdanja kapetanka Erkićeva pred EP: Če se punce uvrstijo v drugi krog, je vse mogoče

Slovenske košarkarice odštevajo ure do začetka evropskega košarkarskega prvenstva in prve tekme z Madžarsko (prenosi slovenskih tekem na Kanalu A in VOYO). Med tistimi, ki bo zavzeto navijala za naše punce, je Maja Erkić, ki je doživela prvo uvrstitev ženske izbrana vrste na EP leta 2017. Nekdanja reprezentančna kapetanka bo navijala za punce, poziva pa tudi vse navijače, naj jim stojijo ob strani in jih glasno podpirajo.

Sandra Erkić FOTO: Damjan Žibert

Maja Erkić je dolgo vrsto let nastopala v reprezentančnem dresu, že pri sedemnajstih je oblekla članski dres in bila nato tudi vodja ekipe. Eden od vrhuncev njene kariere je bil nastop na evropskem prvenstvu leta 2017 na Češkem, kar je slovenski ženski reprezentanci uspelo prvič v zgodovini slovenske košarke. Svojo kariero je sklenila po Eurobasketu leta 2017, a kljub obveznostim mlade mamice še vedno z zanimanjem spremlja dogajanje v slovenskem taboru.

Slovenke bodo skupinski del EP igrale v Nišu, prva tekma bo na sporedu v četrtek, tekmice pa bodo Madžarke (15.50). Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO ob komentarjih Petra Vilfana.

Slovenke so odigrale sedem prijateljskih tekem, šestkrat zmagale in le enkrat izgubile."Prijateljske tekme ne dajo povsem polne slike, so dobre za samozavest, ni pa nujno, da so punce v top formi. Nekega pravila ni, te tekme so namenjene za trening. Zanesljivo so preizkusili neke variante v igri, nekaj so prikrili, prvenstvo pa je druga zgodba,"je za 24ur.com dejala Erkičeva, ki se s ponosom spominja nastopa na Eurobasketu 2017: "To je bilo res nekaj posebnega, eden mojih večjih osebnih dosežkov. Leta in leta sem bila v reprezentanci, dostikrat smo bile blizu, pa ni uspelo. Nastop na EP je bila moja skrita želja in ob koncu reprezentančne kariere se mi je uresničila in nato sem se lahko mirno odmaknila od reprezentance. To je eden lepših mojih spominov v karieri, saj smo leta in leta garale, to je bil res en velik uspeh."

Rašo Nesterović in Maja Erkić. FOTO: KZS

Ob preboju v drugi krog je vse mogoče

Slovenske košarkarice bodo drugič v slovenski zgodovini nastopile na Eurobasketu, v predtekmovanju jih čakajo tekme z Madžarsko, Italijo in Turčijo. "Glede na to, da so punce na pripravljalnih tekmah stopnjevale formo, jim privoščim, da se uvrstijo v naslednji krog. Skupino imajo težko, vendar smo v preteklosti že igrale proti tem reprezentancam, vse so premagljive. Je pa to evropsko prvenstvo, vsi bodo dobro pripravljeni, veliko bo odvisno od dnevne forme. Želim jim, da bodo skoncentrirane in da se jim bo izšlo in se bodo veselile zmag," pravi nekdanja kapetanka, ki je prepričana, da so tekmice v skupini premagljive: "Vse tri reprezentance so kvalitetne in nikoli nisem rada napovedovala rezultatov, a če se uvrstijo v drugi krog, je vse možno. Košarka je zelo napredovala in na EP bodo same kvalitetne reprezentance, a pustimo se presenetiti."

Maja Erkić na tekmi Slovenije in Francije. FOTO: Twitter

Navijači so zelo pomemben dejavnik

Slovenke bodo uvodni del tekmovanja odigrale v Nišu, ob morebitnem napredovanju se bodo preselile v Beograd. To je priložnost tudi za navijače in Erkićeva se zaveda pomembnosti navijaške podpore:"Iz srca jim želim, da se uvrstijo naprej, da bodo igrale v Beogradu, upam tudi, da bo tudi v Niš prispelo veliko navijačev. Ko smo igrale na EP v Pragi, se je poznala podpora s tribun. Zato tudi z moje strani: vabim vse ljubitelje ženske košarke, da se jim pridružijo v Nišu in upajmo tudi v Beogradu, puncam bo to zelo pomembno in jim bo dalo dodaten zagon."

Nika Barić in v ozadju Maja Erkić na tekmi Slovenije in Hrvaške. FOTO: Miro Majcen

Hitrost igre je lahko prednost

"Branilska linija je močna, malce pa nam primanjkuje višine in videla sem, da so na tekmah igrale tudi s štirimi nizkimi igralkami in eno visoko in jim je uspevalo. Selektor bo zanesljivo postavil pravo taktiko, da bodo prikrili primanjkljaj v višini, imajo pa prednost, ker lahko igrajo hitreje," je prepričana Erkičeva. "Damir (Grgić,op. p.) ima prednost, ker je delal s temi puncami, tudi s temi mladimi, ki prihajajo v ekipo. Dobro jih pozna, dobro vpliva na njih in zadnja leta to kažejo tudi rezultati. Sta pa nastopa na EP 2017 in tudi letos plod tudi prejšnjih selektorjev in vseh let, ko smo gradili neko ime, Grga pa je naredil piko na i in nas v pravem trenutku najboljše pripravil na tekme. Upam, da bo še najprej vodja tega "voza" in bo vsako leto še boljše, da bodo mlade napredovale in bo reprezentanca še močnejša,"pa je nekdanja reprezentantka za našo spletno stran spregovorila o vlogi selektorja Damirja Grgića.