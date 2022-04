Mavericksi (najverjetneje) brez Dončića tudi na drugi tekmi končnice

Luka Dončić si je levo mečno mišico poškodoval na zadnji tekmi rednega dela lige NBA, informacije iz kluba glede njegovega okrevanja pa so še naprej skope. Iz vrst Dallasa so po sobotni prvi tekmi, ki jo je Utah dobil z 99:93, sporočili le, da je Dončić začel metati na koš. "Včeraj je bil še en dober dan, danes pa je spet na igrišču, tako da je to plus," je dejal trener Mavericksov Jason Kidd "Videli bomo, kako se bo počutil jutri."