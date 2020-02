ESPN: Dončić je najboljši mladi košarkar v NBA

"Kdo je mlajši od 21 let in počne toliko odličnih stvari za svojo ekipo? Luka Dončić ," je sprva dejal košarkarski analitik Sean Farnham , ki je nadaljeval: "Preden se je poškodoval, smo o njem govorili kot o morebitnem najkoristnejšem igralcu letošnje sezone. Ima sposobnost vodenja enega najbolj eksplozivnih napadov zadnjih let. Lahko gre v desno, lahko gre v levo, v igri nima praktično nobenih lukenj. Edino, kar bi lahko uporabili proti njemu, so njegove fizične sposobnosti."

Kaj pa kaže statistika?

Dončić je v tej sezoni odigral 46 tekem, medtem ko jih je 19-letni član New Orleans Pelicansov doslej zbral 13. Slovenski organizator igre beleži 28,8 točke, 9,5 skoka in 8,6 asistence na tekmo. V vseh treh glavnih košarkarskih vrlinah je Zion slabši, saj beleži 23,3 točke, 7,1 skoka in 2,3 asistence. Če pa pod drobnogledom vzamemo Dončićevo prvo sezono v ligi NBA, je stanje nekoliko bolj izenačeno. Ljubljančan je na 72 tekmah v povprečju dosegal 21,2 točke, 7,8 skoka in šest asistenc.

ESPN-ova lestvica petih najboljših košarkarjev, starih 21 let ali manj:

5. Trae Young (Atlanta Hawks), 21 let

4. Jayson Tatum (Boston Celtics), 21 let

3. Ja Morant (Memphis Grizzlies), 20 let

2. Zion Williamson (New Orleans Pelicans), 19 let

1. Luka Dončić(Dallas Mavericks), 20 let