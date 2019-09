ESPN: Dončić s 63. na 16. mesto seznama najboljših igralcev NBA

Luku Dončiću in soigralcem pri ekipi Dallas Mavericks v prihajajoči sezoni napovedujejo veliko bolj napet boj za mesta v končnici, ki se ji Mavsi letos niso preveč približali, saj so zbrali 15 zmag manj od osmih Los Angeles Clippersov in sedmih San Antonio Spursov v zahodni konferenci. Veliko v Teksasu seveda pričakujejo od novinca leta, Ljubljančana Dončića, ki je zablestel že v svoji prvi sezoni na drugi strani luže, potem ko je zapustil Real Madrid.

Legendarni branilec Dallasa Jason Terry meni, da imajo Mavericksi z zdravim Kristapsom Porzingisom zdaj na voljo dva "superzvezdnika". "Imajo dve zvezdi, zelo podobno je tistemu, kar so imeli z Dirkom in Stevom Nashem," je dejal Terry. "Tisto, kar je Luku Dončiću uspelo v minulem letu kot novincu, ki ekipe sicer ni popeljal v končnico, temveč do boja za končnico ... Ko v ekipo dodaš še zdravega Kristapsa Porzingisa, jim to zagotovo prinese dva superzvezdnika."

Ameriška medijska hiša ESPNga je takrat postavila na 63. mesto med najboljšimi igralci v ligi NBA, pred novo sezono pa je Dončić na najnovejšem seznamu ESPNnapredoval že do 16. mesta, pred Bostonovega Američana Kembo Walkerjain za avstralskega zvezdnika Philadelphie 76ers Bena Simmonsa, ki je na 15. mestu.

Paziti bo moral na svoje telo

"V kakšni formi bo Dončić na začetku sezone?" se ob objavi seznama, ki so ga sestavili v sodelovanju s svojimi analitiki, sprašujejo pri ESPN. Dodajajo še: "S tekmami je prišel v formo za naziv Rookie of the Year (novinec leta, op. a.), potem ko je začel pretežek, kar je posledica tega, da si kralj Madrida. To, kako bo Dončić ohranil svoje telo, bo velik dejavnik pri tem, če bo nekoč kandidat za naziv MVP."

Trener Dallasa Rick Carlisle v novi sezoni veliko pričakuje tudi od latvijskega asa Kristapsa Porzingisa, ki zaradi poškodbe ni odigral še niti minute po prihodu iz vrst New York Knicksov. Carlisle je prepričan, da bosta Dončić in Porzingis znala nadaljevati izročilo legendarnega Nemca Dirka Nowitzkega, ki je Dallasu prinesel edini naslov prvaka leta 2011 in se ob koncu minule sezone upokojil tik pred 41. rojstnim dnem.

'Luka in KP morata prevzeti vajeti'

"Mislim, da je res pomembno, da se vedno spominjamo njegovih izjemnih prispevkov tej franšizi, naslovu prvaka in integriteti, ki jo je prinesel v klub, tako kot igralec ter kot nekdo v skupnosti," je spletna stran mavs.com citirala Carlisla. "Brez njega nas čaka veliko sprememb. Toda Luka in KP (Porzingis, op. a.) morata prevzeti vajeti iz rok Dirka, Jasona Kidda in Jasona Terryja, te skupine franšiznih igralcev. Vem, da se bosta navdušeno spopadla s tem izzivom."

ESPNje povsem na vrh postavil najkoristnejšega igralca (MVP) minule sezone, Grka Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee Bucks), ki je bil na zadnji lestvici četrti. Na drugem mestu je Američan Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), junak letošnjega finala, ki so ga Toronto Raptorsi dobili proti Golden State Warriorsom (tudi) na račun zmage v konferenčnem finalu proti Antetokounmpovemu Milwaukeeju. Tretji je še en Američan LeBron James(Los Angeles Lakers), ki je vodilni položaj predal po razočaranju v prvi sezoni kot član Jezernikov, ki so ostali brez nastopa v končnici.