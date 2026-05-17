ESPN: Gilgeous-Alexander znova MVP rednega dela NBA

Tudi letos Shaiju Gilgeous-Alexandru in soigralcem kaže dobro v lovu na drugi zaporedni naslov v NBA. Naslednji teden bodo namreč začeli finalno serijo zahodne konference proti San Antonio Spurs.
Sedemindvajsetletni Gilgeous-Alexander je postal 14. košarkar v zgodovini lige NBA, ki je ubranil naziv MVP rednega dela. Je eden od 16 košarkarjev, ki so vsaj dvakrat postali najkoristnejši igralci lige.
Največ teh nazivov ima Kareem Abdul-Jabbar s šestimi, s petimi sledita Michael Jordan in Bill Russell. Štiri imata Wilt Chamberlain in še vedno aktivni LeBron James, katerega prihodnost pri Los Angeles Lakers je še vedno v zraku.
Edini neameriški košarkarji z nazivom MVP so poleg Gilgeous-Alexandra še Srb Nikola Jokić (trije nazivi MVP), Grk Giannis Antetokounmpo (2), Kanadčan Steve Nash (2), Kamerunec Joel Embiid (1), Nemec Dirk Nowitzki (1) in Nigerijec Hakeem Olajuwon (1).
Gilgeous-Alexander je to sezono ekipi Oklahome pomagal do najboljšega razmerja zmag in porazov v rednem delu lige (64-18), v dobrih 33 minutah na parketu pa je na skupno 68 odigranih tekmah v povprečju dosegel 31,1 točke, 4,3 skoka in 6,6 asistence na tekmo.
Med tremi zadnjimi kandidati za letošnji naziv MVP sta bila še zvezdnik Denverja Jokić in Francoz Victor Wembanyama. Vodstvo lige bo sicer uradno zmagovalca potrdilo med današnjo oddajo NBA on Prime v noči na ponedeljek.
Slovenski košarkar Luka Dončić (Los Angeles Lakers) se ni uvrstil med najboljše tri, kljub nedoseženi meji 65 odigranih tekem pa je zaradi posebnega pravila upravičen do morebitnih nagrad in najboljših peterk ob koncu sezone.
