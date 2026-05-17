ESPN: Gilgeous-Alexander znova MVP rednega dela NBA

Tudi letos Shaiju Gilgeous-Alexandru in soigralcem kaže dobro v lovu na drugi zaporedni naslov v NBA. Naslednji teden bodo namreč začeli finalno serijo zahodne konference proti San Antonio Spurs.

Sedemindvajsetletni Gilgeous-Alexander je postal 14. košarkar v zgodovini lige NBA, ki je ubranil naziv MVP rednega dela. Je eden od 16 košarkarjev, ki so vsaj dvakrat postali najkoristnejši igralci lige. Največ teh nazivov ima Kareem Abdul-Jabbar s šestimi, s petimi sledita Michael Jordan in Bill Russell. Štiri imata Wilt Chamberlain in še vedno aktivni LeBron James, katerega prihodnost pri Los Angeles Lakers je še vedno v zraku.

Edini neameriški košarkarji z nazivom MVP so poleg Gilgeous-Alexandra še Srb Nikola Jokić (trije nazivi MVP), Grk Giannis Antetokounmpo (2), Kanadčan Steve Nash (2), Kamerunec Joel Embiid (1), Nemec Dirk Nowitzki (1) in Nigerijec Hakeem Olajuwon (1). Gilgeous-Alexander je to sezono ekipi Oklahome pomagal do najboljšega razmerja zmag in porazov v rednem delu lige (64-18), v dobrih 33 minutah na parketu pa je na skupno 68 odigranih tekmah v povprečju dosegel 31,1 točke, 4,3 skoka in 6,6 asistence na tekmo.