ESPN in vprašanje za milijon dolarjev: kako ustaviti Dončića?

ESPNje opravil pogovor s tremi košarkarji, ki so s svojo igro v obrambi močno zaznamovali ligo NBA v zadnjih nekaj desetletjih. Tony Allen, Bruce Bowen in Metta Sandiford-Artestso vsi dobili preprosto vprašanje: kako bi se spopadli z Luko Dončićem.

"Ko gledam Luko, si vedno mislim: 'Kako bi ga jaz ustavil?' Zdi se, da je vedno težje," je priznal Sandiford-Artest, ki se je v ligi NBA pred kar dvema preimenovanjema uveljavil kot Ron Artest. 18-krat je bil izbran v najboljšo obrambno ekipo, petkrat pa je osvojil tudi naslov prvaka.

"The Grindfather", Allen, ki je nekajkrat zablestel pri pokrivanju pokojnega Kobeja Bryanta, slednji ga je označil za najtežjega tekmeca, bi sam izbral pristop, ki bi se osredotočil na Dončićevo levo roko. Zaveda se, da se je priti njegovemu "step-backu" težko braniti, njegovi meti za tri točke s "step-backom" so v tej sezoni po podatkih lige 37,2-odstotni (71/191). ESPNDončića v tem pogledu primerja z Jamesom Hardnom, saj naj bi oba imela izjemno sposobnost upočasnjevanja oziroma spreminjanja smeri gibanja, kar je ob nadzoru gibanja telesa ključnega pomena pri pripravljanju prostora za met.

'Tu sem, zafu**nec!'

"Tega mu ne bi dovolil. Ne bi dovolil,"je bil jasen Allen."Vse, s čimer bi me lahko premagal, bo prišlo z desne. Vem, da je to tvoja močna roka, a lahko dosežeš devet točk s tremi meti tudi takrat, ko greš z levico, tako da mislim, da je to bolj smrtonosno. Če boš proti meni dosegel koš, potem boš moral za to vsakič trdo garati. A ena stvar, ki bi jo odvzel, je ta dribling z levo roko, ki mu sledi 'step-back' in met. Ta ritem ... Ne, nikoli ti ne bi dovolil, da boš to naredil kar tako. Imam te. Pojdi desno. Stori, karkoli boš storil,"je nadaljeval.

"Boš šel v prodor in položil? Dobro, oviral te bom. Lahko greš v 'step-back' v desno. No, prav! Moral boš narediti vse v to desno stran. Kaj pa, če poskusiš iti nazaj? Tu sem, zafu**nec! Jaz bom to vzel! Učinkoviti igralci ti ne smejo vzeti volje. Saj bodo zadeli, a tvoja naloga je, da to omejiš in odrežeš. Svojo prvo osebno napako bi tudi porabil za to, da bi mu dal vedeti, da sem nocoj tukaj jaz. Pa če to pomeni, da ga res močno odrinem ali karkoli že. Tu sem! Sodnik! Daj no, sodnik! Jaz sem član najboljše obrambne ekipe lige! Tako igram! Daj no, dovoli mi igrati! In nato bi imeli bitko,"je še povedal Allen.