ESPN-jev novinar se sprašuje: Kako je mogoče, da Dončić ni bil številka 1?

Po zadnjem obračunu s prvaki Bojevniki, ki so v Dallasu v veliki meri padli prav po zaslugi Luke Dončića, sta z izbranimi besedami o slovenskem reprezentantu govorila tudi zvezdnik Bojevnikov Kevin Durant in trener Golden Statea Steve Kerr. "Je zelo, zelo dober igralec. Premore veliko veščin in precej korajže," je dejal Kerr.

Dončić - kot tretjega so ga na naboru izbrali v Dallasu, potem ko so se z Atlanto med naborom dogovorili za zamenjavo izbora - lahko po dobrem mesecu v ligi NBA že pohvali s tem, da je najboljši strelec med najstniki po 15 odigranih tekmah v ligi NBA. Na 15 obračunih je vknjižil skupno 292 točk, kar je največ na uvodnih 15 tekmah za katerega koli najstnika, ki je kdaj koli nastopil v ligi NBA.