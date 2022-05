ESPN: Jokiću še drugič zapored naziv MVP

Denver je sicer že izpadel iz končnice lige NBA (proti Golden Statu), v tolažbo pa bo franšizi nov naziv MVP. Tudi tokrat bo očitno romal v roke izjemnega centra iz Somborja Nikole Jokića. Ni presenečenje, da bo Jokić postal MVP, potem ko so njegove letošnje številke še presegle lanske. V nedavno končanem rednem delu sezone lige NBA je srbski center v povprečju dosegal 27,1 točke, 13,8 skoka in 7,9 podaje, kar je za center izjemna statistika. Postal je tudi prvi košarkar v zgodovini, ki mu je uspelo v eni sami sezoni zabeležiti dva tisoč točk, tisoč skokov in petsto podaj. Jokić se je sicer za nov naziv MVP potegoval ob Joelu Embiidu in Giannisu Antetokounmpu. Zanimivo, vsi trije igrajo na centrskem položaju.