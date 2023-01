ESPN: Kmalu bo zmanjkalo presežkov za Luka

Luka Dončić, ki je moral zaradi zvina gležnja v ligi NBA počivati, se je proti Detroit Pistons vrnil v velikem slogu. S 53 doseženimi točkami v 36 minutah igre je pobral vso slavo po tekmi. Sploh ker je dosegel nekaj novih mejnikov. Ameriški ESPN še opaža, da je v tekoči sezoni v povprečju poraslo število točk na tekmah. "Poleg tega je veliko več košarkarjev, ki so dosegli 50 točk ali več na tekmo. To se ni zgodilo vse od sezone 1965/66," sporoča priznani ameriški medij.

Statistični učinek Luke Dončića na tekmi proti Detroit Pistons

To je bila že peta tekma Luka Dončića v karieri z vsaj 50 točkami, četrta to sezono, s čimer se je izenačil s superzvezdnikom Los Angeles Lakers LeBronom Jamesom na drugem mestu po številu tovrstnih predstav v prvih petih igralčevih sezonah v prvenstvu NBA v zadnjih 50 letih.

Luka Dončić je pred domačimi navijači s 53 točkami popeljal Dallas Mavericks do zmage s 111:105. V 36 minutah je izjemnemu strelskemu dosežku dodal osem skokov, pet podaj in dve ukradeni žogi.

Michael Jordan je na vrhu s 17. "Luka Dončić je zabeležil svojo peto tekmo v karieri s 50 točkami. V zadnjih 50 letih sta edina druga igralca s toliko tekmami s 50 točkami v svojih prvih petih sezonah Michael Jordan in LeBron James," so zapisali pri ameriškem ESPN. Kaj storiti, ko Dončić igra na tej ravni, so se spraševali pri ESPN-ju. "Ni veliko možnosti. In težava njegovih tekmecev je, da se to dogaja vse pogosteje. To je že četrtič v tej sezoni, da je Dončić dosegel vsaj 50 točk na tekmi." Dončić je na poti do izjemnega zbira v prvi četrtini dosegel 24 točk, v tretji pa 18. Drugi strelec lige NBA s povprečjem 33 točk na tekmo se je vrnil, potem ko si je zvil levi gleženj prejšnji četrtek proti Phoenixu in nato izpustil tekmo proti Utahu.

NBA liga pred zgodovinskim strelskim učinkom

Ne samo Luka Dončić, v ligi NBA je še kar nekaj košarkarjev, ki so se v tekoči sezoni "posladkali" z izkupičkom 50 ali več doseženih točk na posamezni tekmi. "Med NBA zvezdniki je otipljiva porast strelskih rekordov. Kar nekaj je košarkarjev, ki so se več kot enkrat podpisali pod strelski izkupiček +50," je slikovit ESPN. "Že devetnajstkrat v tej sezoni se je zgodilo, da je košarkar dosegel več kot 50 točk. To je tretji najboljši izkupiček lige do All-Stara vse od sezone 1962/63." ESPN je prepričan, da gre letošnji trend v smer postavljanja absolutnega rekorda lige.

